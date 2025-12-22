鉅亨網記者劉玟妤 台北
鼎晉 (7876-TW) 今 (22) 日指出，旗下主力產品 760 kDa 新型 A 型肉毒桿菌素 OBI-858，今年 8 月通過 TFDA 核准後，正式啟動皺眉紋適應症臨床三期試驗，並已完成首位受試者收案，目標 2026 年底前解盲。
鼎晉指出，目前已與台大、榮總、長庚等全台 16 家醫院及醫學中心，進行臨床三期試驗，目標預計收案 600 人，依照進度排程，若後續進展順利，有望在 2026 年底前進入解盲階段。此次啟動的臨床三期試驗，將進一步驗證 OBI-858 在療效、安全性與起效速度上的臨床價值，以利未來申請上市與國際授權。
鼎晉表示，目前 760 kDa 已取得全球 13 張的分子結構、製劑與使用方法的國際專利，包含台灣、美國、日本、韓國、俄羅斯、紐澳、東南亞、中東、中南美等市場，另外也有 7 張專利認證正在申請中。
展望 2026 年，鼎晉表示，除積極完成台灣臨床三期試驗收案外，已建置符合 PIC/S GMP 規範的自有原料藥與無菌針劑生產基地，並在今年陸續接受 TFDA 對 GMP 先導工廠的稽查，掌握從菌株、製劑、製程、品管到最終藥品生產產能的完整價值鏈，將有助確保品質與供應穩定。
上一篇
下一篇