鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-19 17:42

根據傑昇通信最新公布的 10 月降價手機排行，本月降價榜機型整體總降幅區間在 2%~41% 之間，單月降幅則收斂至 2%~17%，開賣一月有餘的 iPhone 17 系列霸榜六席，且出現破千元的降價，又以 iPhone 17 Pro Max（2TB）憑藉單月超過兩千元的降價金額，奪下本月降價王，總降價金額冠軍為三星 Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）蟬聯，降價近 1.7 萬元。

台灣10月手機市場大打降價戰 iPhone 17 Pro成單月降價王。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信表示，新一代 iPhone 17 系列不僅開賣當月就進熱銷榜，價格也出現明顯變動。上市甫滿月即有 6 款新機進榜，成為 10 月降價榜最大贏家，降幅最為顯著的 iPhone 17 Pro Max（2TB）更是以月降 2,010 元奪得月降價冠軍。

傑昇通信指出，10 月降價榜中蘋果降價的機型多為 Pro 以上旗艦機型、512GB 以上的大容量版本引人注目，平均降幅約 3%，與安卓手機降價機型動輒 10% 以上的降幅相比，幅度較小卻依然值得留意。

傑昇通信認為，本月 iPhone 大規模降價，並非蘋果的定價策略失守。事實上，主要推手來自通路端十月連假促銷，以及各大電商及實體通路提早為雙 11 檔期預熱，消費者才能明顯感受價格下探，這對於有意購入高容量 iPhone 的果粉來說，無疑是個好消息。

至於本月榜上的 iPhone 17 Pro 系列，平均也都有千元以上的價差，但整體降價幅度較為保守，反映供應鏈調度得當，產能逐漸補足首波需求，不過，即便價格調整幅度有限，旗艦級高儲存容量機型依然是市場焦點。

三星本月在降價榜中勇奪五席，尤以商務摺疊 Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）最為矚目，憑藉累計高達 16,910 元的降價金額，再度蟬聯總降價冠軍。

傑昇通信分析，三星摺疊機歷經初上市高價橫盤後，隨著 Google 與 vivo 摺疊新機連番推進，Galaxy Z Fold7 售價向消費者合理區間快速回落，導致大幅度折價已成促銷常態；另一方面，通路為迎接後繼機型，積極降價吸引買氣，預期雙 11、感恩祭等檔期開打，三星摺疊機價格有望再創新低。

本月降價榜最值得關注的是三星 Galaxy A16（6GB/128GB），不僅是唯一入門機，更以月降幅 17%、總降幅高達 41% 奪得雙冠王。