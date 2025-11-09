鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-09 08:10

‌



雙 11 購物節即將登場，各大手機品牌提前展開促銷攻勢。傑昇通信公布 2025 年 10 月手機降價排行榜顯示，蘋果、三星等主要品牌紛紛祭出降價策略，其中 iPhone 17 Pro Max 的 2TB 版本單月降價 2010 元，三星 Galaxy Z Fold7 累計降價 16910 元。加上財政部普發現金一萬元，手機市場掀起新一波價格戰。

(1109)備戰雙11及普發萬元檔期 手機品牌祭出降價策略催買氣。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信統計，本月降價榜機型整體總降幅區間在 2% 至 41% 之間，單月降幅收斂至 2% 至 17%。降價幅度較前月收斂，顯示通路價格操作更趨精細化。開賣一個多月的 iPhone 17 系列搶下六席，三星奪下五席，高階大容量與摺疊機型成為通路促銷主力。

‌



蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列上市甫滿月即大舉進榜，成為 10 月降價榜最大贏家。傑昇通信表示，降價機型多為 Pro 以上旗艦機型與 512GB 以上大容量版本，平均降幅約 3%。雖然與安卓手機動輒 10% 以上降幅相比幅度較小，但對有意購入高容量 iPhone 的消費者來說已是好消息。

傑昇通信認為，本月 iPhone 大規模降價並非蘋果定價策略失守，主要推手來自通路端十月連假促銷，以及各大電商及實體通路提早為雙 11 檔期預熱。榜上 iPhone 17 Pro 系列平均也都有千元以上價差，但整體降價幅度較為保守，反映供應鏈調度得當，產能逐漸補足首波需求。

三星備戰雙 11 同樣積極，本月在降價榜中勇奪五席。商務摺疊機 Galaxy Z Fold7 的 12GB/512GB 版本憑藉累計 16910 元降價金額蟬聯總降價冠軍。傑昇通信分析，三星摺疊機歷經初上市高價橫盤後，隨著 Google 與 vivo 摺疊新機連番推進，Galaxy Z Fold7 售價向消費者合理區間快速回落，大幅度折價已成促銷常態。

入門市場同樣激戰。三星 Galaxy A16 的 6GB/128GB 版本以月降幅 17% 與總降幅 41% 奪得雙冠王，成為本月降價榜唯一入門機。傑昇通信提到，41% 的總降幅對入門級手機來說極為罕見，顯見 Galaxy A16 正處於產品生命週期尾聲，隨著下一代新機 Galaxy A17 成功接棒。

傑昇通信坦言，入門級市場的消費者對價格高度敏感，一旦有規格相近的新品推出，舊機型便會立即失去吸引力。對於預算型消費者而言，在功能堪用且價格近乎腰斬的情況下，若通路尚能找到 Galaxy A16 現貨，完全不用等雙 11 就可無痛入手。