鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-18 17:25

10 月是蘋果新機發表後的完整週期，台灣二手機回收市場突現量能海嘯，根據傑昇通信門市統計，整體回收量較上月暴增 53% 創新高；然而，與高漲的回收量形成鮮明對比的是，本月回收機型全數貶值，揭示通路回收策略從 9 月溢價搶源，到 10 月轉為價跌量增的極端調整期。

台灣二手手機10月回收量月成長53% 三星Galaxy Z Fold7跌價最多。(圖：傑昇通信提供)

進一步觀察回收跌幅集中前十名，跌價最大的是三星 Galaxy Z Fold7 （12GB/512GB），其單月回收價格大減 3,650 元，成為本月回收跌價最多的機型。

傑昇通信表示，10 月沒有回收機型出現單月增值，恐是蘋果新機潮與通路策略共振的結果。當市場焦點與資金流全部被 iPhone 17 系列吸走時，消費者以舊換新或折抵現金，引發大量舊機流入回收管道，短期供給瞬間放大。

同時，品牌與電信通路為搶市採取大幅促銷或補貼，供給端量能大幅提升，但新機供需短期不均，加上通路以新機促銷為中心的價差策略，共同導致二手機價格短期內普遍回落。

本月回收跌價榜單由旗艦機型佔據，且摺疊機型佔半數，由三星 Galaxy Z Fold7 (12GB/512GB)，以高達 3,650 元的跌價金額居首，儘管跌幅龐大，除回收跌幅破３成的三星 Galaxy Z Fold5，多數旗艦仍然保有破萬元的回收價。

傑昇通信認為，主要在於摺疊新機價格高，為了維持新機銷售利潤，部分通路會採取提高新機補貼，但壓低舊機二次售價的策略，導致價格錨定失衡，而同儕競品不斷翻新，摺疊機技術折舊加速，透過大幅度降價，以確保能在下次促銷中快速出清，避免庫存滯壓。

10 月二手機市場品牌回收量出現明顯變化，不僅整體回收量月增達 53%，從品牌回收占比觀察，蘋果以高達 69.8% 的壓倒性優勢穩居冠軍，較前月暴增約 2.2 倍。

其次為三星 12.6%，OPPO、vivo 與 Redmi 則各占 5.5%、3.2% 與 2.2%。傑昇通信分析，隨著新 iPhone 上市帶動換機潮，果粉汰舊換新意願明顯提升，導致大量舊 iPhone 短時間湧入回收市場，由於下游翻新與出口通路的承接量有限，短期內難以消化激增的回收量，使整體市場出現供過於求現象，回收價格因此遭到壓抑，舊 iPhone 的即期回收價也被迫同步下修。

蘋果在回收總量上大幅上升，品牌回收量前三名的機型也出現世代輪替。iPhone 13 躍升回收量第一名，接著是 iPhone 12 及 iPhone 13 Pro，且皆以 128GB 容量為主。

傑昇通信指出，市場的主力換機群正逐漸由舊世代機型，轉移到向近兩年的中高階機型，而 iPhone 13 Pro 的回收價相對穩定，吸引部分消費者趁新機上市時換機，藉此在回收價尚未大幅下滑前出清舊機，形成短期內蘋果回收量大增的主要推力。

安卓陣營在 10 月的回收占比呈現集體衰退，尤以三星回收量下滑 13% 最明顯，也是五大品牌中跌幅最顯著的。傑昇通信觀察品牌回收主力機型，前三名皆為 Galaxy A 系列中階機，以 Galaxy A53 回收量最多，這類機型的用戶對價格變動相對保守，回收量大幅衰退，反映出中階用戶換機延遲的現況。