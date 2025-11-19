鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-19 19:46

台北股匯市今 (19) 日只演了半場好戲，大盤由紅翻黑下挫 176 點，收在 26580 點，新台幣兌美元同步翻貶，終場以 31.254 元作收，貶值 3.7 分，為連續 7 個交易日走貶，再創半年多新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 21.415 億美元。

〈台幣〉股匯只演半場好戲... 連7貶收31.254元 續創半年多新低。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.19 元，午盤前最高升抵 31.187 元，但外資轉向匯出，隨著美元買盤湧現，午後匯價一路走低，最低來到 31.256 元，出口商則偏向惜售，終場匯價以 31.254 元作收，貶值 3.7 分，為今年 5 月 1 日以來的最低價。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.12%，亞幣互有升貶，日元重挫 0.34%，新台幣貶值 0.12%，韓元微幅貶值，而人民幣升值 0.04%，新加坡幣亦小幅走升。

AI 晶片霸主輝達 (NVDA-US) 將於週三 (19 日) 收盤後公布最新季度財報，投資人普遍預期其股價將出現大幅波動。過去幾個季度，儘管輝達屢創佳績，但財報公布後往往出現「利空出盡」現象，顯見投資人期望越來越高，加上其他競爭對手如超微半導體 (AMD-US) 也來勢洶洶。