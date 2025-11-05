鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-05 15:03

2025 年第三季台灣手機市場（涵蓋 7、8、9 月）的實體通路總銷售量約 124 萬支，相較去年同期（128.1 萬支）微幅減少 3%。儘管總銷量略微衰退，但得益於高單價的 iPhone 17 系列集中出貨，帶動整體銷售額逆勢成長 15%，其中熱銷前二十名中，連續三個月沒有任何一款安卓旗艦機型進榜。

台灣手機市場Q3出貨年減3% iPhone 17系列帶動總銷售額逆勢年增15%。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信表示，iPhone 新舊機型以霸榜 11 席的絕對優勢，主導 Q3 的銷售與利潤，將市場劃分為「蘋果旗艦」與「非蘋中階」的兩極化格局，也顯示高階旗艦市場的話語權幾乎被蘋果壟斷。

傑昇通信表示，消費者換機動能集中於 iPhone 17 系列，尤其 iPhone 17 Pro（256GB）不僅是 9 月最暢銷 iPhone，更榮登 Q3 最熱賣單機、再來是儘管 iPhone 17 Pro Max（256GB）預購量居冠，但因供貨短缺，反讓 iPhone 17（256GB）意外超車，以賣破 4 萬台的佳績位居第二。

傑昇通信指出，而 iPhone 17 與 17 Pro Max 於上市一個月後毫無降價空間，仍以官方定價熱賣，這在以往旗艦機上市初期略微讓價的現象下十分罕見，這些都創下通路開賣十日內的創舉。

市場傳言將被減產的 iPhone Air（256GB），也擠進第三季熱銷榜，顯示市場對蘋果新型號的接受度遠高於預期。傑昇通信分析，Air 系列補足喜歡大螢幕但並不需旗艦版果迷的需求，精準地填補標準版與 Pro 系列之間的價格空白，可以長線觀察 Air 銷量，不應以開賣初期銷量定論，它的穩定供貨和定價策略靈活，都有可能成為 Q4 蘋果穩固市佔的關鍵機型。

至於 iPhone 16 系列在新機的衝擊下，銷量出現顯著下滑，仍舊佔據第三季熱銷榜單上多個席次。傑昇通信觀察，主要由 iPhone 16（128GB）和 16e（128GB）等機型支撐，保有不錯的銷量與優惠空間，吸引不少預算有限的果粉。

不過，在蘋果鐵血的擠壓下，安卓陣營也相當有韌性，三星在 Q3 熱銷排行佔有 5 席，Galaxy A56（12GB/256GB）一上市便成為全台熱銷安卓手機，甚至比 iPhone 17 Pro（512GB）更受歡迎。

安卓旗艦機銷量不振，連三月未見任何安卓旗艦機型進第三季熱銷榜，反觀三星 Galaxy A56（12GB/512GB）、vivo V60（12GB/512GB）與 OPPO Reno14（12GB/512GB）等中階新品，定價皆落在 17,990 元區間，卻受到市場廣泛青睞。

傑昇通信坦言，這三款機種在螢幕、快充與相機配置上接近旗艦等級，但價格卻僅為 iPhone 的一半，符合目前通膨壓力下的消費心理，這種「中階旗艦化」趨勢正快速重塑安卓陣營結構，技術領先的旗艦機，價格策略必須重新調整，否則在 Q4 銷售旺季更難有突破。