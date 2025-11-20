〈焦點股〉輝達黃仁勳稱「AI業務非常強勁」電子五哥齊走揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳指出，新一代的 Blackwell 晶片需求暢旺，整體業務「非常、非常強勁」，激勵電子五哥廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 與仁寶 (2324-TW) 今天齊走揚。
輝達昨 (19) 日公告第三季財報，營收達 570.1 億美元，獲利 319.1 億美元，皆優於預期，黃仁勳也反擊 AI 泡沫化，指出 Blackwell 銷售額遠超於預期，雲端 GPU 全數售罄，並強調輝達已為 AI 發展的所有階段做好準備，無論訓練前、訓練後或推理階段都將取得成功。
消息一出，帶動電子五哥今天股價紅通通，其中，緯創漲勢最為凌厲，早盤以 142.5 元開高，盤中最高漲至 145 元，漲逾半根停板，一舉收復 5 日線與月線，成交爆量超過 4.1 萬張。不過三大法人近日持續減碼緯創，連續 4 個交易日賣超，合計賣超 2.2 萬張。
緯創執行長林建勳先前表示，AI 伺服器明年成長動能強勁，預期業績將逐季增溫，包涵零組件與系統層級 (system level) 需求都將成長，明年全年有望年增雙位數百分比。
另外，緯穎 (6669-TW) 續強，漲逾 4%，廣達、英業達與和碩都漲逾 2%，仁寶則小漲 0.51%。
