〈焦點股〉輝達黃仁勳稱「AI業務非常強勁」電子五哥齊走揚

輝達昨 (19) 日公告第三季財報，營收達 570.1 億美元，獲利 319.1 億美元，皆優於預期，黃仁勳也反擊 AI 泡沫化，指出 Blackwell 銷售額遠超於預期，雲端 GPU 全數售罄，並強調輝達已為 AI 發展的所有階段做好準備，無論訓練前、訓練後或推理階段都將取得成功。

消息一出，帶動電子五哥今天股價紅通通，其中，緯創漲勢最為凌厲，早盤以 142.5 元開高，盤中最高漲至 145 元，漲逾半根停板，一舉收復 5 日線與月線，成交爆量超過 4.1 萬張。不過三大法人近日持續減碼緯創，連續 4 個交易日賣超，合計賣超 2.2 萬張。