〈和碩法說〉伺服器明年貢獻顯著擴大 有信心承接CSP訂單

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-12 16:35

和碩 (4938-TW) 今 (12) 日召開法說會，共同執行長鄭光志表示，第三季、第四季已陸續出貨輝達(NVDA-US)GB200、GB300，並開始貢獻資訊事業群營收，且和碩積極布局多元解決方案，並於全球建置彈性產能，看好伺服器明年營收貢獻顯著擴大，有信心承接 CSP 訂單。

和碩董事長童子賢(中)、共同執行長鄧國彥(左)、共同執行長鄭光志(右)。(鉅亨網資料照)

鄭光志指出，和碩積極擴充伺服器產能，除原先桃園廠，今年上半年收購的 2 座廠房，大部分也將建置為伺服器產線。海外方面，9 月墨西哥伺服器產線也試產成功，具備生產 L1 至 L11 的能力，美國德州廠則預計 2 月完工，力拚 3 月完成試產後貢獻。

鄭光志進一步提到，美國德州廠第一優先仍為伺服器產能，並提供 L6 至 L11 製程，不過未來將視市況與客戶需求，不排除生產電動車、網通等產品。

鄭光志說明，近年積極布局墨西哥、越南、印尼、印度、馬來西亞等地建置產能。其中，和碩在墨西哥已耕耘 5、6 年，且具備 SMT 產線，若未來有需要，可從墨西哥調度產能，同時也不排除將台灣的自動化產線移植至美國，以降低人力成本。

共同執行長鄧國彥也補充，和碩非中產能比重，從去年的 20 至 30%，今年已提升至 30 至 40%，持續強化供應鏈彈性與交付能力。

和碩第三季營收 2578.63 億元，季減 3.5%，年減 12.4%；毛利率 4.2%，季增 1.1 個百分點，年增 0.2 個百分點；營益率 1.2%，季增 0.6 個百分點，年對年持平；稅後純益 45.45 億元，季增 14.84 倍，年增 5.8%，每股純益 1.69 元。和碩指出，第三季因通訊及其他產品衰退，導致營收下滑。

和碩今年前三季營收 7976.32 億元，年減 0.1%；毛利率 3.7%，年減 0.6 個百分點；營益率 0.9%，年減 0.3 個百分點；稅後純益 91.36 億元，年減 30.5%，每股純益 3.42 元。

針對三大事業群第三季表現，和碩表示，受惠旺季帶動，資訊與消費性產品營收季對季成長，不過通訊產品受到 ASP 下滑，營收季對季減少；與去年同期相比，受到產品組合影響，資訊產品微幅年減，消費性及通訊產品則因終端需求疲弱，年對年下滑。

展望後市，鄧國彥表示，資訊產品方面，雖筆電進入淡季，不過桌機將成長，且隨著輝達 GB200、GB300 陸續出貨，預期第四季資訊事業群營收將季增，同時，也預估筆電明年有個位數成長，整體資訊產品明年將低個位數成長，關鍵需看客戶拿到多少記憶體。

消費性產品方面，受惠遊戲機需求帶動，預期第四季將微幅季增，明年在新客戶、新產品導入下，明年也將成長；通訊產品部分，今年第三季網通產品已開始成長，其中，broadband 成長幅度較大，看好第四季及明年通訊產品都將成長。

電動車方面，鄭光志則說明，雖然今年下半年電動車需求減緩，不過和碩透過多樣的客戶與產品組合，補足整體市場的下滑缺口，認為今年和碩在電動車的表現中規中矩。同時，和碩從去年至今年也陸續斬獲新客戶，預計明年下半年至 2027 年將逐步放量。