〈廣達法說〉明年AI伺服器營收三位數成長 訂單能見度看至2027年
鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 今 (12) 日召開法說會，管理層指出，AI 伺服器市場需求強勁，預期今年 AI 伺服器將有三位數成長，明年動能將延續，除相關產能將倍增，也看好明年成長三位數，且訂單能見度已看至 2027 年。
廣達表示，目前 AI 伺服器占整體伺服器營收已達 7 成，且維持先前今年成長三位數的看法。隨著輝達 (NVDA-US)GB300 出貨轉順，預期第四季 AI 伺服器營收將成長雙位數。
至於明年，廣達則表示，明年第一季開始 GB300 逐步放量，加上新一代平台將於明年下半年放量，對於明年營收表現深具信心，在 AI 伺服器動能延續下，看好 AI 伺服器業績再度成長三位數，且占整體伺服器比重將提升至 8 成，且 AI 相關產能也將倍增。
除 GPU 展望樂觀，廣達對於明年 ASIC 同樣持正向看法，指出今年 ASIC 已開始出貨貢獻，雖因 ASP 較低，因此目前營收占比不高，但仍預期明年將倍數成長。
通用型伺服器與筆電方面，廣達則指出，通用型伺服器第三季需求放緩，第四季同樣有季減情況；預估筆電第四季季對季將雙位數下滑。
至於電動車市場，廣達表示，由於目前 AI 伺服器大幅成長，壓縮電動車成長幅度，使得相關營收占比仍低，不過認為電動車為長週期發展的業務，預期 2027 年放量，廣達將持續聚焦高單價產品。
