鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-20 09:57

LED 導線架廠一詮 (2486-TW) 受惠於優異的第三季財報與強勁的 AI 散熱題材，今（20）日股價延續強勢表現。一詮早盤以 102.0 元開出後震盪走高，最高來到 107 元，早盤漲幅超過 7%，股價達到 106.5 元，續創近 8 個月來新高。

〈焦點股〉一詮鎖定AI散熱商機 股價漲逾7%創近8個月新高。(圖：shutterstock)

基本面上，一詮第三季營運已成功轉盈，擺脫連續兩季虧損陰霾，單季歸屬母公司業主淨利約 5177.4 萬元，每股純益 0.22 元。獲利動能來自於高階散熱產品出貨放量，並帶動第三季毛利率升至 14.08%；累計一詮前三季歸屬於母公司業主淨利年增近 3 倍，每股純益順利轉正至 0.16 元。

一詮積極佈局高階半導體散熱市場，新開發的金屬熱介面材料（Metal TIM）已獲 CPU 伺服器客戶認證，預期在今年下半年將開始放量出貨。此外，與工研院合作的晶片均溫蓋板（VC Lid）已在超微（AMD）的應用場域中驗證成功。