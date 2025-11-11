〈英業達法說〉明年伺服器營收雙位數成長 AI伺服器比重將超過5成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
英業達 (2356-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理蔡枝安表示，在 AI 伺服器需求帶動下，預期 2026 年整體營運將優於今年，其中，看好伺服器相關營收明年成長雙位數百分比，且 AI 伺服器占整體伺服器營收將超過 5 成。
蔡枝安表示，今年 AI 伺服器占整體伺服器營收約 40 至 45%，預估明年將過半。而明年 AI 伺服器最大成長動能仍來自輝達 (NVDA-US)，出貨以 HGX 為最大宗，且在下一代架構 Rubin(VR200) 也有參與，並聚焦 L11。
蔡枝安進一步提到，明年第二大動能則為 ASIC，業務涵蓋 L6 至 L11。而 AMD(AMD-US) 排名第三，雙方持續合作開發 MI350 以及下一代 MI400、MI450 等產品，他也強調，在 ZT Systems 製造部門出售給 Sanmina 後，英業達既有生意仍存在。
不過近期市場傳出，輝達從下一代架構 Rubin(VR200) 開始，AI 伺服器中 L10 必須由輝達指定的 ODM 廠代工。對此，蔡枝安指出，在此模式下，英業達必須外購 L10 後，再出貨 L11，雖無法認列 L10 營收，導致營收數字下滑，但因分母 (營收) 變小，將進一步推升毛利率水準。不過他也說，目前尚未收到正式通知，需觀察後續輝達決定。
整體而言，蔡枝安預期，扣除 Buy and Sell 影響後，今年 AI 伺服器營收有望年增 4 成，明年成長幅度更可能超越今年水準。其中，大型 CSP 成長幅度較大，企業型伺服器則持平。除大型 CSP 外，Tier 2 及 Tier 3 的 NeoCloud 客戶也是重要成長動能，今年已開始挹注營收，預估明年貢獻將擴大。
