〈英業達法說〉明年伺服器營收雙位數成長 AI伺服器比重將超過5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-11 16:41

英業達 (2356-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理蔡枝安表示，在 AI 伺服器需求帶動下，預期 2026 年整體營運將優於今年，其中，看好伺服器相關營收明年成長雙位數百分比，且 AI 伺服器占整體伺服器營收將超過 5 成。

英業達預期明年伺服器營收雙位數成長，AI伺服器比重將超過5成。(鉅亨網資料照)

蔡枝安表示，今年 AI 伺服器占整體伺服器營收約 40 至 45%，預估明年將過半。而明年 AI 伺服器最大成長動能仍來自輝達 (NVDA-US)，出貨以 HGX 為最大宗，且在下一代架構 Rubin(VR200) 也有參與，並聚焦 L11。

蔡枝安進一步提到，明年第二大動能則為 ASIC，業務涵蓋 L6 至 L11。而 AMD(AMD-US) 排名第三，雙方持續合作開發 MI350 以及下一代 MI400、MI450 等產品，他也強調，在 ZT Systems 製造部門出售給 Sanmina 後，英業達既有生意仍存在。

不過近期市場傳出，輝達從下一代架構 Rubin(VR200) 開始，AI 伺服器中 L10 必須由輝達指定的 ODM 廠代工。對此，蔡枝安指出，在此模式下，英業達必須外購 L10 後，再出貨 L11，雖無法認列 L10 營收，導致營收數字下滑，但因分母 (營收) 變小，將進一步推升毛利率水準。不過他也說，目前尚未收到正式通知，需觀察後續輝達決定。