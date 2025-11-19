鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-11-19 16:50

香港股市三大指數周三 (19 日) 同步收黑，恒生指數(HSI) 連續第四個交易日下跌，主要因為投資人對 AI 的高估值及聯準會 (Fed) 降息路徑不確定性愈發擔憂。

〈港股盤後〉市場憂AI高估值與降息不確定性 科技股繼續領跌 恒指連四黑（圖：Shutterstock）

恒指周三收跌 0.38% 至 25830.65 點，恒生科技指數 (HSTECH) 收黑 0.69% 至 5606.9 點，國企指數收低 0.26% 至 9151.04 點。

盤面上，科技股跌多漲少，小米跌近 5%，快手跌超 1%，新消費概念股亦連兩日大幅下挫，半導體、汽車、機器人股回調，蘋果概念、生物醫藥股延續回調，理想汽車、泡泡瑪特、石葯集團均跌超 2%。

上漲族群方面，油氣、軍工、零售股漲幅居前，黃金、航空股走勢回暖，中國黃金國際漲超 8%，中國石油化工股份漲近 3%，周大福、紫金礦業、中國石油股份、中國人壽均漲超 2%，中船防務漲超 9%。

在市場質疑美國大型科技公司在 AI 領域巨額投入能否化為實質回報而引發拋售潮之際，投資人正在權衡 Fed 利率政策前景。根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，Fed 在下月降息機率不足 50%。

此外，市場也密切關注即將在周四 (20 日) 發布的美國 9 月就業數據。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，亞洲股市並未出現劇烈震盪，而是處於「調整」狀態。目前市場信心不足，等待真正能夠決定價格走勢走向的兩大催化劑出現。