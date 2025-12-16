鉅亨網編譯陳韋廷
外匯市場近期熱議人民幣兌美元升破 7.0 心理關口的可能性，離岸人民幣兌美元匯率 (USDCNH)周一 (15 日) 收報 7.048，逼近 7.05 關口，中國央行當日設定的中間價 7.0656 也創下數月新高。隨著看漲預期迅速發酵，一些分析師預估 2026 年人民幣匯率恐將攀升至 6.8。
市場樂觀情緒源自於兩大關鍵因素；一是聯準會 (Fed) 降息週期開啟削弱美元強勢基礎。利率優勢消退使全球資本加速流向非美資產，人民幣被動升值壓力增加；二是中國經濟展現超預期韌性。
儘管面臨挑戰，中國出口數據持續強勁，加上政策層面「保持匯率基本穩定」的明確表態，為人民幣提供底部支撐。
華泰證券表示，經濟數據短期走弱迷霧漸散，出口成長穩健，加上春節前結匯高峰臨近，人民幣升值動能正在積聚。
美國銀行預測，2026 年人民幣兌美元匯率將升至 6.8，華泰證券則估 2026 年底或觸及 6.82。
儘管法人機構普遍看漲，但市場不確定性猶存。Fed 主席換屆可能擾動貨幣政策路徑，美國經濟復甦強度亦需持續觀察。
專家強調，人民幣兌美元能否有效站穩 7.0 上方仍需時間驗證。
隨著 2025 年開始倒數，人民幣年末走勢備受關注。若成功突破關鍵心理位置，或將為未來兩年奠定強勢基調，但短期波動風險不容忽視。
下一篇