鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-16 07:00

外匯市場近期熱議人民幣兌美元升破 7.0 心理關口的可能性，離岸人民幣兌美元匯率 (USDCNH)周一 (15 日) 收報 7.048，逼近 7.05 關口，中國央行當日設定的中間價 7.0656 也創下數月新高。隨著看漲預期迅速發酵，一些分析師預估 2026 年人民幣匯率恐將攀升至 6.8。

美國銀行預測，2026 年人民幣兌美元匯率將升至 6.8，華泰證券則估 2026 年底或觸及 6.82。

儘管法人機構普遍看漲，但市場不確定性猶存。Fed 主席換屆可能擾動貨幣政策路徑，美國經濟復甦強度亦需持續觀察。

專家強調，人民幣兌美元能否有效站穩 7.0 上方仍需時間驗證。