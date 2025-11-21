鉅亨網新聞中心 2025-11-21 06:00

AI牛市關鍵看兩人 除了黃仁勳還有掌控資金水位「他」。(圖:shutterstock)

輝達的財報被視為穩定 AI 生態系統的「成績單」。市場正密切關注這家晶片龍頭如何從超大規模企業（Hyperscalers）龐大的 AI 基礎設施支出中，真正抓住市佔率。

Direxion 產品與策略資深副總裁 Ryan Lee 表示，輝達的財報將是衡量 AI 支出規模的最佳「溫度計」。黃仁勳先前透露，2025 年至 2026 年 AI 核心晶片的訂單總額已高達 5,000 億美元。由於「科技七巨頭」對標普 500 指數影響巨大，輝達的業績報告被 Navellier & Associates 創辦人 Louis Navellier 視為「扭轉大局的關鍵」。

部分分析師認為，儘管科技業估值偏高，但 AI 泡沫仍在「以健康的速度膨脹」，且頂級公司的股價低於獲利成長率，整體市場情緒偏向溫和看漲。

與黃仁勳代表的技術增長趨勢相對應，鮑爾及其領導的聯準會則掌控著市場的資金成本和流動性，成為影響 AI 股走勢的另一「關鍵先生」。

如果聯準會的降息速度不如市場預期，持續的高利率將使 AI 公司難以借款來資助其雄心勃勃的擴張計畫，特別是對成長型公司而言。Ryan Lee 解釋，成長型公司對利率變化特別敏感。

此外，持續高利率也意味著，超大規模企業將更難以透過外部融資繼續擴大借款，而必須更多依賴核心業務的現金流來支持 AI 相關支出。市場對聯準會 12 月會議及其未來走向的關注，體現了資金成本對雲端運算和 AI 產業的巨大壓力。

AI 股的年末走勢將是一場「雙關鍵先生」的競賽：一方面是黃仁勳提供清晰、樂觀的技術成長訊號，驗證 AI 投資的巨大回報；另一方面則是鮑爾如何平衡通膨與經濟，透過貨幣政策為這場科技盛宴提供可持續的資金環境。