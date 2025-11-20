鉅亨網編輯林羿君 2025-11-20 15:58

輝達 (NVDA-US) 今年稍早承諾向 OpenAI 投資 1000 億美元，用於部屬 10 吉瓦電力的輝達系統，引發市場軒然大波。然而，輝達最新第三季財報中透露，這項合作案並非板上釘釘。

輝達財報提醒：對OpenAI千億美元投資案 並非板上釘釘。(圖:shutterstock)

輝達在 19 日呈交給美國證券交易委員會的 10-Q 公告中指出，「我們無法保證最終會就與 OpenAI 的合作機會或其他潛在投資簽署具體協議，也無法保證任何投資將按照預期條件完成，甚至是否會完成。」輝達指出，與 OpenAI 的協議目前僅為「意向書」。

輝達補充，這類安排何時以及如何落實，「將取決於多項因素，包括我們的合作夥伴能否成功開發並部署 AI 基礎設施。」

輝達近來一直大舉投資，利用其龐大的現金部位，透過股權換訂單的方式，鞏固在 AI 生態系統中的核心霸主地位。除了與 OpenAI 的合作之外，輝達 19 日也宣布了本季承諾對英特爾投資 50 億美元，以及本週同意對 Anthropic 投資最高 100 億美元。

OpenAI 發言人並未對上述公告發表評論，僅轉述黃仁勳在電話會議上的說法。黃仁勳在會議上形容 OpenAI 是家「一個世代僅會出現一次的企業」，預測這項投資將「帶來超額回報」。

毫無疑問，隨著 OpenAI 建置更多資料中心，它會持續在輝達的晶片上花錢。但 OpenAI 也和輝達的競爭對手超微 (AMD-US) 合作，並在上月同意於未來數年、跨越多代硬體部署 6 吉瓦的 AMD Instinct GPU，從明年下半年開始進行。

這份 AMD 協議有一個輝達所沒有的關鍵元素：簽署完成。