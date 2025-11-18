鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-18 08:44

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》財經記者 Nick Timiraos 最新表示，聯準會 (Fed) 官員正陷入一場「無數據參考」的政策困境，面臨如何在經濟信號模糊的背景下，彌合內部對利率路徑的激烈分歧，並做出關鍵決策。

鮑爾協調難度加深！Fed傳聲筒：不論降息與否 下月會議上都可能有至少3人反對（圖：Shutterstock）

Timiraos 周一 (17 日) 撰文指出，Fed 副主席 Philip Jefferson 當日談話正是這一困境的縮影。他坦言，通膨頑固與就業走弱的風險並存，兩大威脅指向完全相反的政策方向，前者需謹慎收緊，後者則呼籲放鬆。

Jefferson 強調「風險平衡的變化凸顯降息必須謹慎緩步」，但未明確支持「長時間按兵不動」或「下月繼續降息」，而這兩種立場當下出現空前爭議。

作為領導層成員，Jefferson 通常與主席鮑爾立場一致，後者將成為協調高度分裂委員會的關鍵。

市場對 Fed12 月降息的預期近幾周罕見下滑。芝商所 (CME) 數據顯示，隱含降息機率從 10 月會議時的 90%，再到一周前的 60%，最後下降至目前約 45%。

由於政府停擺導致的數據空窗期，讓 Fed 決策官員的分歧難以通過新信號化解，此前一些支持降息的官員明確表示，若未見就業惡化或通膨改善，將反對進一步寬鬆，但相關數據能否在下次會議前出爐仍是未知數。

內部分歧已分化為兩大陣營；一方是擔憂通膨的官員，他們指出美國通膨已連四年超過 2% 目標，關稅恐推升未來兩年物價壓力，對繼續放鬆金融條件深感不安，這一陣營包括四位今年有投票權的聯準銀行主席及理事巴爾；另一方則是以川普任命的三位理事為首，這些人更關注勞動力市場，認為過度強調通膨可能引發不必要的衰退，而高通膨風險實際很低。

Timiraos 還引用下屆 Fed 主席熱門人選沃勒 (Christopher Waller) 周一談話指出，美國企業在過去一年多招聘緩慢、裁員也謹慎，但沃勒擔心越來越多公司打算削減開支，這將打破目前的微妙平衡。消費者信心偏弱、薪資成長乏力，加上對房屋、汽車等大額商品需求低迷，這些都顯示經濟仍面臨未完全顯現的阻力，且這些阻力恐限制通膨加速的可能性。