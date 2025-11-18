鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-18 13:30

在 AI 驅動的市場狂熱中，投資人最關心 AI 的真實價值及市場是否過度定價」議題，高盛 (GS-US) 宏觀策略團隊在最新研究報告中給出宏觀視角示警說：「美股或許已提前透支 AI 大部分潛在收益。」

市場高估AI？高盛簡單計算後示警：生產力提升有限 但市場給了無限估值（圖：Shutterstock）

高盛從宏觀經濟頂層算起，並提出核心結論稱 AI 相關公司自 ChatGPT 推出以來市值飆逾 19 兆美元，已經達到甚至超越高盛對 AI 未來資本收益現值的基準估算 (約 8 兆美元)。這意味著市場定價已大幅領先經濟實際影響，投資人需警惕估值過高風險，尤其當經濟或 AI 投資熱潮轉向時。

高盛的「宏觀收益天花板」計算是基於生產力提升預期，若 AI 推動美國生產力 10 年內提升 1.5 個百分點，由此產生的未來資本總收入「現值」（PDV）基準約為 8 兆美元，而合理區間 5 兆至 19 兆）。若勞動力未被永久取代、利潤份額穩定，企業獲利將永久提高約 15%，股價成長應等於這部分額外利潤的折現值，但因過渡期限制，增幅會低於長期水準。

高盛指出，問題在於市場定價早已「遙遙領先」，光是半導體和 AI 模型開發商兩類企業市值增量已超過 8 兆美元，與高盛基準預測持平，且所有 AI 相關上市公司市值增量更達 19 兆美元。

不過，高盛強調，儘管估值高企，但尚未達到泡沫水準。宏觀視角揭示的是系統性風險。即使一家公司估值合理，整體加總起來則可能超越經濟承受上限。

高盛也提醒投資人警惕兩種認知謬誤，並稱「即便最終收益處於估算低端，以往如 1920、1990 年代的創新繁榮期，市場也曾為未來利潤支付過高溢價。」