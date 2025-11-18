鉅亨網新聞中心 2025-11-18 16:10

研究公司 Counterpoint Research 的最新數據顯示，在 iPhone 17 系列手機的熱銷推動下，蘋果 (AAPL-US) 於 10 月在中國的智慧型手機銷量實現了驚人的成長，年增高達 37%，證明蘋果在中國這一關鍵市場仍保有強勁的增長動能。

iPhone 17系列熱賣！蘋果10月中國銷量大增37% 市占率創3年新高。(圖:shutterstock)

數據顯示，受年度產品升級的強烈共鳴，10 月份 iPhone 在中國智慧型手機銷售中的佔比達到 25%，這是自 2022 年以來首次達到此一水準。從 iPhone 17 到 iPhone 17 Pro Max，所有新機型銷量均較前一代 iPhone 16 系列實現了兩位數增長。

Counterpoint 分析師 Ivan Lam 表示，新一代 iPhone 機型佔蘋果手機整體出貨量超過 80%，預計更高的平均售價將進一步推動營收成長。

蘋果的強勁表現同時帶動了整體中國智慧型手機市場的回暖，整體銷售成長約 8%。這一趨勢也支持了蘋果執行長庫克關於本季中國市場營收有望恢復成長的預期。