最新數據顯示，拉丁美洲電動車銷量飆升創下紀錄，政府鼓勵與中國品牌平價車款湧入當地是主要原因。

拉美電動車市場狂飆！中國品牌靠6折價+信貸搶占先機 祕魯前凱港成關鍵跳板（圖：Shutterstock）

《路透社》報導，中國品牌的崛起在秘魯車市正悄悄改寫競爭格局。儘管特斯拉尚未設立展示廳，比亞迪、吉利、長城等中國電動車已經以特斯拉六成左右的售價，迅速搶佔市場。

秘魯汽車協會數據顯示，今年前三季該國新車銷量 13.5 萬輛，其中混動與電動車雖僅佔小頭，卻以 7256 輛的銷量創下紀錄，年增 44%。

這一成長表現與中國車廠在南美的戰略佈局密不可分。去年啟用的秘魯錢凱港成為關鍵樞紐，這座由中國建造的超級港口將跨太平洋航運時間縮短一半，中遠海運預計年內透過該港向秘魯運送 1.9 萬輛汽車，更在今年 9 月完成首次向智利轉運 250 輛汽車的嘗試。

中國品牌藉此突破物流瓶頸，加速搶佔市場，比亞迪打算今年底前利馬開設第四家經銷店，奇瑞、吉利門市數量均已超過 10 家。祕魯汽車經銷商 Luis Zwiebach 說：「電動車每天能賣兩輛以上！」。

國際能源署指出，去年拉丁美洲 (含墨西哥、中美洲) 電動車普及率翻倍至 4%，智利 9 月電動車佔新車市場 10.6%，巴西 8 月達 9.4%，烏拉圭第三季更飆升至 28%，均創歷史新高。即便貿易壁壘高的阿根廷，電動車銷量也從低基期穩定成長，比亞迪 10 月剛入場迅速佈局。

成功背後，中國車廠的在地化策略功不可沒。多國經銷商表示，中國品牌透過與當地進口商合作，推出符合消費偏好的平價車款，並聯合銀行提供信貸及抽獎活動。

烏拉圭豪華車經銷商 Gonzalo Elgorriaga 直言：「中國人先發制人，動作很猛。」在烏拉圭，比亞迪電動車起價僅 1.9 萬美元，性價比優勢顯著。