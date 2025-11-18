中日關係急凍！ 進口方確認：暫緩日本進口片上映

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-18 07:54

《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等進口日本影片將暫緩上映，影片引進方和發行方確認，此次調整是對日本進口片綜合市場表現與中國觀眾情緒評估作出的決策。

中日關係急凍！ 進口方確認暫緩日本進口片上映。（圖：Shutterstock）

動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映後，依托 IP 累積的粉絲基礎，取得初期票房佳績。但隨著日本首相高市早苗發表錯誤言論，立即引發廣大中國觀眾強烈不滿。

在此背景下，對原擬於近期上映的日本影片，相關進口方和發行方均表示，日方的挑釁性言論勢必會影響中國觀眾對日本影片的觀感。相關方面將遵循市場規律，尊重觀眾意願，決定暫緩上映。