股價跌逾9%卻藏驚喜！小鵬Q3營收翻倍、虧損減少80% 毛利率破20%創紀錄

2025-11-18

小鵬汽車 (09868-HK)(XPEV-US)今 (18) 日在港股早盤跌逾 9%，即便昨日公布今年第三季業績表現亮眼，關鍵指標全面刷新紀錄，收入年增 101.8% 至 203.8 億元(人民幣，下同)，普通股股東應占凈虧損 3.8 億元，低於去年同期 18.1 億元。

（圖：Shutterstock）

小鵬第三季交付量 11.6 萬輛，年減 149%，但綜合毛利率首次突破 20%，創歷史新高，並預估第四季交付量與營收年增率將超過 30%，且有望實現單季損益平衡。這份成績單為小鵬加速推進物理 AI 策略注入更強信心。

小鵬董事長何小鵬在財報電話會議上表示，物理世界大模型正推動無人駕駛時代加速到來，而前裝量產且具備強泛化能力的 Robotaxi，是實現規模化應用與商業模式跑通的關鍵。

他透露，2026 年將推出三款不依賴雷射雷達的 Robotaxi 新車款，透過降低部署與維運成本，解決產業泛化能力弱、出行限制多等痛點，並打算在中國開啟試營運，同步打磨軟硬體及運營生態。

此外，Robotaxi SDK 將全面開放，高德成為首個生態合作夥伴，未來歡迎更多出遊企業加入。

物理 AI 被確立為小鵬核心策略，汽車與人形機器人共享同源模型、晶片與基礎設施，能力湧現效應已顯現。

何小鵬表示，第二代 VLA 模型參數量較上一代提升 10 倍，智慧駕駛安全性與體驗實現跨代升級。他親測 VLA 2.0 後稱其在複雜路況下「極其驚艷，無同級端到端模型可比」，預計 12 月底向先鋒用戶開放共創。

該模型將推動更多用戶因自動駕駛能力選擇小鵬，同時公司打算向全球商業夥伴開源此模型，大眾已成為首發客戶。

此外，小鵬自研圖靈 AI 晶片獲大眾定點，雙方合作車型將於 2026 年初量產，技術授權收入將反哺研發，形成「技術 - 合作 - 收益 - 迭代」的正向循環。

產品端，小鵬正進入「一車雙能」(純電 + 超級增程) 新周期，以更完整動力組合搶佔市場。今年第三季推出的「大電池磷酸鋰 5C」超級增程車型 G9 超級征程，以 1602 公里綜合續航、全球最高 AI 算力等優勢，吸引北方及內陸燃油車用戶，X9 超級增程預售訂單達上一代同期近 4 倍。

本周四 (20 日) 上市的 G9 超級智慧將同步交付，公司預計 12 月銷售再創新高。

2026 年，小鵬打算推出三款全新超級征程車型，解決增程用戶痛點，並上線四款「一車雙能」新品，包括類似 M03 的爆款車型，預計大幅拓寬市場空間。

全球市場擴張方面，小鵬海外銷售維持高成長，9 月海外月交付首次突破 5000 輛，較去年同期增加 56 家海外門市，銷售網絡涵蓋 52 個國家。歐洲在地化生產計畫在奧地利格拉茨麥格納工廠啟動，首批 G6、G9 已量產下線，慕尼黑研發中心同步投用。小鵬明年還打算在海外推出至少三款新車型，包括全球用戶期待的中小型 SUV，以滿足多元化需求。