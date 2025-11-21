鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-21 14:10

小鵬汽車 (09868-HK)(XPEV-US)周四 (20 日) 迎來重要時刻，首款增程車型 X9 超級增程版正式開賣，此次推出 1602Max 版上市價為 30.98 萬元(人民幣，下同)，1602Ultra 版為 32.98 萬元，較預售價均便宜 4.02 萬元。

續航1602公里創紀錄！小鵬首款超級增程車X9上市 人形機器人Iron在廣州車展上幫推銷（圖：Shutterstock）

兩個版本在配置上有顯著差異。Max 版本搭載一顆圖靈 AI 晶片，有效算力為 750TOPS；Ultra 版本則搭載三顆圖靈 AI 晶片，有效算力高達 2250TOPS

何小鵬在廣州車展的發表會上開場定調，將帶來下一代增程該有的樣子，正式把小鵬鰲鵬超級增程技術推向市場，人形機器人 IRON 也亮相助力新車介紹。

作為搭載小鵬鯤鵬超級增程技術的首款車型，小鵬 X9 增程版亮點頗多。它可實現 1602km 綜合續航、全域 800V + 5C 超充、16.5kWh/100km 的綜合電耗、算力高達 2250TOPS，對中高端新能源 MPV 市場格局衝擊力十足，上市當晚單家門市訂單恐達 100 台。

外觀上，新車基本沿用小鵬 X9 純電版設計語言，前臉線條和尾部標誌有變。車身尺寸為 5316/1988/1785mm，軸距 3160mm，7 座佈局。內裝簡約舒展，搭載大尺寸中控螢幕和液晶儀表。

車內空間優勢突出，三排電動三折疊功能實用，二排標配雙零重力座椅，還升級電容方向盤與 21 吋全景 HUD，全系標配主動式後輪轉向、雙腔空氣彈簧和 6D 防暈車系統。

續航力方面，採用 63.3kWh 大電池 + 60L 大油箱設計，CLTC 標準下純電續航 452km、綜合續航 1602km。

補能上，5C 超充 AI 電池與全域 800V 高壓平台，11.7 分鐘可完成 70%SOC 補能，也支援多種對外放電及車內電源功能。電動力、降噪和能耗表現也十分出色，年均節省約 4.3 萬元油費。

安全特性也是重點，全系標配 9 個安全氣囊，二排零重力座椅有專屬安全氣囊。應對高速爆胎、主動安全和冰雪路況等都有出色設計，也經過大量特殊工況測試。

智慧化方面，不同版本搭載不同算力晶片，也將推送第二代 VLA。