鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-18 09:30

小鵬汽車 (09868-HK)(XPEV-US)董事長兼執行長何小鵬周一 (17 日) 在今年第三季財報電話會議上談及人形機器人 IRON 量產挑戰時稱，若類比汽車的話，這是小鵬汽車最難量產的一款產品，當中還有特別多挑戰，目前還有很多能力最終整合。

明年先測園區導覽！何小鵬：IRON人形機器人量產EP0階段啟動 成本跟售價將跟汽車接近(圖取自何小鵬微博)

何小鵬在會上介紹了 IRON 業務發展，並稱做機器人希望其高度擬人，有肌肉有皮膚，讓人類敢擁抱機器人，目前發布的第七代機器人將在第八代實現量產。

‌



在成本和價格方面，何小鵬認為人形機器人的成本最終會與汽車接近，銷售價格也將接近。

他並指出，機器人軟體佔比可能達到 50%，軟體訓練費用和整合能力投入是巨大挑戰。小鵬期望未來推出少數面向不同領域的庫存單位 (SKU) 機器人，價格適合邁向千家萬戶。小鵬打算 12 月進入全新一代人形機器人量產的 EP0 階段，預計未來十幾個月內有序推進量產。

何小鵬還說，雖然機器人的產能爬升會比汽車簡單許多，但商業化落地仍需要尋找技術高度所能實現的能力。「所以小鵬希望最開始在包括導購、導覽以及前台加導巡的商業化場景去落地，明年小鵬會先在自己門店、園區進行測試，並要將整個軟體開發套件 (SDK) 以及教導培訓的工作做好。」

他也重申，小鵬汽車將在 2026 年底率先規模量產高階的人形機器人，期待在 2030 年小鵬機器人的年銷量超過百萬台。

上周三 (15 日) 晚間，小鵬汽車在科技日活動上發布全新一代人形機器人 IRON，貓步走得像人一樣輕柔，還擁有像人一樣思考「大腦」。IRON 作為最擬人的人形機器人，擁有「骨骼 - 肌肉 - 皮膚」：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部 3D 曲面顯示、仿生靈動雙肩、實現 22 個自由度的靈巧手。

IRON 搭載物理世界大模型，擁有 3 顆圖靈 AI 晶片，建構 VLT+VLA+VLM 高階大小腦能力組合，可實現對話、行走、互動等高階智慧。IRON 也首發應用全固態電池，做到極致輕量化及安全。