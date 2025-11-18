多家手機廠商暫緩採購記憶體晶片 部分廠商庫存不足三周
鉅亨網編譯鍾詠翔
隨著上游記憶體晶片價格瘋漲，多家手機廠商已經暫緩本季度記憶體晶片採購。小米 (01810-HK) 、OPPO、vivo 等廠商庫存普遍低於兩個月，部分廠商 DRAM 庫存低於三周，在猶豫是否接受原廠（美光 、三星、SK 海力士）接近 50% 的漲幅報價。
據《界面新聞》周一（17 日）報導，一位原廠員工 Jackey 表示：「我們現在是不愁賣的，如果手機廠家不要的話，我們可以把產能給伺服器客戶，他們現在也很缺貨，還可以賣得更貴。」
Jackey 說：「手機廠商的備貨周期一般在三個月左右，目前各家的 DRAM 水位普遍在一個多月，NAND 水位在兩個月左右。現在產品供不應求，手機廠商要做配套的話，接受原廠當前的報價只是時間問題。但原廠報價還是會考慮手機客戶的感受，畢竟我們不可能僅靠（伺服器）一個市場。」
「現在各方都處在一個博弈的階段，晶片原廠出於維護客戶的考慮，還是會優先將庫存給到手機廠商，手機廠商也希望有人站出來先談出一個價格，這樣才有進一步談判空間。但這個節點也只有蘋果 (AAPL-US) 有能力去議價」。上述知情人士稱。
他指出，即便原廠現在選擇擴產，也需要一兩年之後才能完成當前市場產能需求。爆火 AI 需求不排除有泡沫，真正看清楚實際數量可能要到明年。當前以三星、海力士為代表的原廠顯然不會輕易擴產，相反減產會獲得更高利潤。
在 AI 大模型浪潮帶動下，資料中心對記憶體晶片的需求激增，是本輪記憶體晶片漲價的誘因之一，伺服器廠家往往願意花費更高的價格來採購。同款記憶體產品，報價商給廠家的價格往往會高手機廠商 30% 以上。
記憶體晶片被稱為手機第二大件，成本僅次於手機處理器（CPU）。根據機型和配置不同，其成本的比重普遍在 10%～30% 之間，部分高配機型（如 12GB+512GB 配置）記憶體晶片的成本比率可能超過 20% 。
2025 年第三季記憶體晶片價格大幅上漲，導致中高階手機普遍漲價人民幣 100～500 元，例如 OPPO Find X9 系列的 12GB+256GB 與 16GB+512GB 版本價相差達 900 元。
本輪記憶體晶片漲價已經對手機行業造成影響。一位中國手機品牌人員說，目前各家都在觀望競爭對手明年的產品策略，在記憶體漲價的背景之下，選擇減配還是漲價還沒定論，且不少項目因為記憶體晶片漲價導致成本太高而被停掉。
- 11/19 帶你看見日本商社投資新契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI排擠效應發威！中芯示警記憶體荒：客戶不敢下單了
- 記憶體晶片危機加劇！三星漲價60%
- XR大戰升溫！蘋果與三星新品比拚 高價與設計限制仍難走向主流
- 唯一同時賣出韓國晶片雙雄的分析師警告：AI過度亢奮 估值已失真
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告