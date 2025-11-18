鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-18 05:30

多家手機廠商暫緩採購記憶體晶片，部分廠商庫存不足三周。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周一（17 日）報導，一位原廠員工 Jackey 表示：「我們現在是不愁賣的，如果手機廠家不要的話，我們可以把產能給伺服器客戶，他們現在也很缺貨，還可以賣得更貴。」

‌



Jackey 說：「手機廠商的備貨周期一般在三個月左右，目前各家的 DRAM 水位普遍在一個多月，NAND 水位在兩個月左右。現在產品供不應求，手機廠商要做配套的話，接受原廠當前的報價只是時間問題。但原廠報價還是會考慮手機客戶的感受，畢竟我們不可能僅靠（伺服器）一個市場。」

他指出，即便原廠現在選擇擴產，也需要一兩年之後才能完成當前市場產能需求。爆火 AI 需求不排除有泡沫，真正看清楚實際數量可能要到明年。當前以三星、海力士為代表的原廠顯然不會輕易擴產，相反減產會獲得更高利潤。

在 AI 大模型浪潮帶動下，資料中心對記憶體晶片的需求激增，是本輪記憶體晶片漲價的誘因之一，伺服器廠家往往願意花費更高的價格來採購。同款記憶體產品，報價商給廠家的價格往往會高手機廠商 30% 以上。

記憶體晶片被稱為手機第二大件，成本僅次於手機處理器（CPU）。根據機型和配置不同，其成本的比重普遍在 10%～30% 之間，部分高配機型（如 12GB+512GB 配置）記憶體晶片的成本比率可能超過 20% 。

2025 年第三季記憶體晶片價格大幅上漲，導致中高階手機普遍漲價人民幣 100～500 元，例如 OPPO Find X9 系列的 12GB+256GB 與 16GB+512GB 版本價相差達 900 元。