AI排擠效應發威！中芯示警記憶體荒：客戶不敢下單了

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-17 22:22

據《CNBC》周一 (17 日) 報導，晶片製造商和分析師警告，記憶體短缺可能在明年衝擊消費電子和汽車產業。業者們優先供應 AI 伺服器所需的高階記憶體，導致消費性電子用的產能遭排擠，部分晶片價格已較 9 月暴漲 60%。

AI伺服器吃掉大量記憶體產能，消費電子恐缺貨。(圖:Reuters/TPG)

廠商專注 AI 晶片生產

分析師指出，供應緊張源於晶片製造商專注生產 AI 運算所需的先進記憶體，壓縮消費性電子所需產能。

「AI 基礎建設確實吃掉大量可用晶片供應，2026 年整體需求看來遠超今年。」研究機構 TriOrient 副總裁 Dan Nystedt 告訴《CNBC》。

AI 伺服器高度仰賴高頻寬記憶體 (HBM)，這為 SK 海力士和美光 (MU-US) 等記憶體廠商帶來龐大利潤。

Nystedt 表示，記憶體供應商正全力追逐高毛利的 AI 需求，這對依賴便宜記憶體的 PC、筆電、消費電子和汽車產業來說，情況可能非常糟糕。

更關鍵的是，記憶體產業在 2023 年及 2024 年部分時間經歷嚴重低迷，導致投資不足，因此雖然該產業現在正在建設新產能，但仍須時間才能投產。

部分記憶體價格暴漲 60%

面對供需緊張，記憶體廠商據報已開始調漲晶片價格。《路透》上周五報導，三星悄悄將部分記憶體價格較 9 月調漲最多 60%。

「隨著記憶體價格上漲、供應縮減，對生產瓶頸的擔憂正升高，」市調機構 Counterpoint Research 研究總監 M.S. Hwang 表示。

「供應緊張已衝擊低階智慧型手機和機上盒，但風險可能擴大。」Hwang 警告，中國因高度依賴低階消費性電子裝置，受衝擊更嚴重，但供應緊張是全球性問題。