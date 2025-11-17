〈聯強法說〉看旺記憶體景氣延續至2026年 將成半導體業務主要動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-17 16:54

通路商聯強 (2347-TW) 副總裁杜書全今 (17) 日法說會中指出，記憶體市場從第三季底開始「非常非常活絡」，不僅出貨量大增，而且整個單價都大幅提升，並看好這波景氣復甦預期至少持續到第四季，甚至會延續到 2026 年，成為聯強半導體業務的主要成長動能。

聯強看旺記憶體景氣延續至2026年 將成半導體業務主要動能。(圖：聯強提供)

杜書全表示，聯強半導體業務第三季扣除匯率影響後，原幣成長達 8%，台幣營收雖然持平，但主要受到台幣對美元及人民幣升值約 7% 的匯率因素拖累，實際營運表現遠優於帳面數字。

杜書全提到，半導體業務在第三季開始，記憶體包含像 DRAM、硬碟，都有非常非常大幅的成長，雖然 Intel 及面板業務出現衰退，但綜合下來，整體半導體業務仍維持正成長動能。 從 10 月數據來看，半導體業務已恢復 5% 的正成長，這波復甦態勢持續強化。

談到記憶體市場的變化，杜書全特別指出，從第三季底到 10 月，整個記憶體市場真的真的非常活絡。 他進一步分析，這波景氣最大的特色不只是出貨量增加，更重要的是整個單價都大幅提升。

這種量價齊揚的局面，讓聯強對記憶體業務的後續發展充滿信心，杜書全表示，雖然市場變化難以預測，但以目前觀察到的供需狀況及價格走勢，記憶體景氣至少能見度已達 2026 年。