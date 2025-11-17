鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-17 19:03

佳世達 (2352-TW) 集團旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (17) 日召開法說，總經理田芝穎表示，第四季接單出貨比 (B/B Ratio) 持續突破 1，包括工業自動化及強固型產品、無人機都是成長機會，也宣布啟動台灣產能擴充計畫。

友通看好明年無人機佈局發酵 啟動台灣擴產計畫。(鉅亨網資料照)

田芝穎指出，隨著人工智慧與邊緣運算應用快速普及，市場對高可靠度與強固設計產品的需求持續上升，同時攜手集團資源與國際夥伴，聚焦智慧製造、醫療、交通及防禦型科技等關鍵垂直市場。

另外，在無人機方面，田芝穎表示，相關送樣在 2025 年已明顯增加，明年在無人機與國防市場的直接貢獻抱持正面期待。

針對記憶體與部分零組件缺料漲價，田之穎回應，公司已提前提升安全庫存，同時導入多品牌、多來源以降低依賴，同時與旗下子公司統整需求，並透過母集團佳世達的資源，降低缺料影響。