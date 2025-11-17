友通看好明年無人機佈局發酵 啟動台灣擴產計畫
鉅亨網記者彭昱文 台北
佳世達 (2352-TW) 集團旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (17) 日召開法說，總經理田芝穎表示，第四季接單出貨比 (B/B Ratio) 持續突破 1，包括工業自動化及強固型產品、無人機都是成長機會，也宣布啟動台灣產能擴充計畫。
田芝穎指出，隨著人工智慧與邊緣運算應用快速普及，市場對高可靠度與強固設計產品的需求持續上升，同時攜手集團資源與國際夥伴，聚焦智慧製造、醫療、交通及防禦型科技等關鍵垂直市場。
另外，在無人機方面，田芝穎表示，相關送樣在 2025 年已明顯增加，明年在無人機與國防市場的直接貢獻抱持正面期待。
針對記憶體與部分零組件缺料漲價，田之穎回應，公司已提前提升安全庫存，同時導入多品牌、多來源以降低依賴，同時與旗下子公司統整需求，並透過母集團佳世達的資源，降低缺料影響。
而面對全球供應鏈挑戰與 AIoT 市場的快速成長，友通也宣布啟動台灣產能擴充計畫，強化全球製造韌性與在地交付能力，打造高彈性與高效率的供應鏈網絡，支撐智慧製造與邊緣運算等關鍵應用的長期發展。
