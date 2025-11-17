鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-17 15:20

AI 基礎設施投資的爆炸式成長正將科技巨頭推向輿論風口，當 Meta、亞馬遜、谷歌等企業以創紀錄的資本支出押注 AI 時，也讓外界質疑這場「燒錢競賽」究竟是引領未來的戰略佈局，還是滑向泡沫邊緣的危險遊戲？

再砸600億美元布局機器人！Meta財務長回應AI投資泡沫質疑：龐大但未失控

對此 Meta(META-US) 行銷長 Alex Schultz 近日在採訪中說：「沒有高層會認為我們在 AI 上的投入過頭。」

Meta 今年打算在 AI 基礎設施上豪擲 720 億美元，且明年支出將更高，執行長祖克柏更直言，寧願承擔「錯失幾千億美元」的風險，也不願在超級智慧研發上落後。

不只 Meta，亞馬遜、谷歌、微軟及 OpenAI 均在晶片、資料中心及頂尖人才招募上投入巨額資金，掀起一場圍繞 AI 的資本狂歡。

儘管數字驚人，Schultz 強調歷史泡沫不同：「看起來激進，但尚未瘋狂。」事實上，Meta 的 AI 投資已開始反哺業務，改進廣告工具與內容推薦演算法，今年收入預計將達約 2000 億美元，市值維持在 1.5 兆美元高位。」

此外，在 AI 領域高歌猛進的同時，Meta 悄悄將觸角伸向人形機器人。今年以來，Meta 佈局明顯提速，年初在 Reality Labs 成立機器人部門，由 Cruise 前執行長 Marc Whitten 掌舵；祖克柏明確將 600-650 億美元年度預算重點傾斜至 AI 基礎設施與機器人項目。曾主導 Meta 智慧眼鏡的 Li-ChenMiller 出任機器人部門首任產品經理，團隊也吸收了 MIT 機器人專家 Sangbae Kim 等頂尖人才。

不同於特斯拉 Optimus、波士頓動力深耕工業場景不同，Meta 的人形機器人「Metabot」選擇了一條差異化路徑，打造「機器人產業的 Android 系統」，其核心邏輯源自於技術長 Andrew Bosworth 的判斷。

Bosworth 說：「人形機器人的瓶頸不在硬體，而在軟體。」現有機器人雖能完成後空翻等複雜動作，卻難以精準完成「拿起水杯」這類靈巧操作，Meta 瞄準這一痛點，打算透過開放軟體平台授權，讓符合行業規格的機器人硬件。

Meta 這一策略依托 Meta 的技術累積，手部追蹤、低頻寬運算、常開感測器等領域的技術可直接遷移至機器人研發，形成壁壘。

初期聚焦家庭家務助理場景，長期目標是建構 AI、感測器、軟體一體化的生態，目前已與多家硬體廠商合作，團隊整合了內部硬體經驗、學術資源及工程能力，為研發提供核心支撐。

產業分析師預測，Meta 的模式有望將人形機器人量產時間從 2028 年提早至 2025-2026 年，2030 年全球市場規模可望達 1500 億美元。

然而，這場野心勃勃的佈局背後暗藏多重挑戰。

近來，Meta 深陷詐欺廣告爭議，去年約 10% 收入涉嫌違規廣告，每天推送近 150 億條高風險內容，遭美國證交會 (SEC) 調查，新墨西哥州起訴 Meta 聊天機器人缺乏未成年保護，歐盟《數位服務法》指控內容審核機制不完善，最高恐面臨全球年收入 6% 的罰款。

財務數據亦顯現矛盾，今年第三季調整後淨利 186 億美元，廣告業務量價齊升，300 億美元發債獲 1250 億美元認購，彰顯機構對 AI 佈局的信心，但財報發布當天，股價大跌 11.33%，市值蒸發 2147 億美元，反映市場對核心業務風險的擔憂。

更有人質疑，大規模 AI 投資是 Meat 轉移外界對詐騙廣告問題的注意力。

技術落地的不確定性同樣嚴峻：人形機器人廣泛應用仍需數年，Meta 軟體平台何時支持第三方產品尚未明確，切斷第三方監管的舉動引發廣告商對合規能力的質疑，有望影響長期資源投入。此外，Reality Labs 持續虧損 (去年第四季虧損約 50 億美元)，為機器人專案的持續投入蒙上陰影。