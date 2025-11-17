是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合技術

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-17 12:24

量測設備大廠是德科技 (KEYS-US) 與聯發科 (2454-TW) 今 (17) 日宣布，攜手推進 Pre-6G 整合感測與通訊 (ISAC) 技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，為 3GPP 中的 6G ISAC 研發工作提供重要參考，是邁向 6G 實際部署的關鍵一步。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

是德表示，隨著無線網路邁向 6G，ISAC 成為關鍵技術能力，使裝置能透過同一無線電通道進行通訊與環境感知。目前的方法如時槽消隱，需預留完整訊框進行感測，此舉限制了傳輸量並降低整體頻譜效率，為實現 ISAC 的大規模應用，必須採用更靈活的解決方案。

對營運商而言，即使僅提升個位數的頻譜效率，在大規模化時亦能帶來顯著的容量與成本效益。對設備製造商而言，標準化規範中更明確的 ISAC 排程，為晶片組最佳化與未來效能設定了明確目標。

是德科技透過實現無線電資源的智慧共享，使感測與通訊能在相同頻譜內高效協同運作，從而解決此挑戰。此次與聯發科合作證明，雷達感測與資料傳輸可共存而不影響品質、延遲與傳輸量。

是德憑藉在無線測試與模擬領域的成熟技術，運用網路模擬解決方案產品組合中的進階功能，為未來 6G 系統的高效頻譜共享提供支援。由此打造的高性能 ISAC 架構，相較現行 5G 方案展現出更卓越的頻譜效率。透過此次合作，雙方對整合感測與通訊技術的信心大幅提升，此將為未來 6G 應用實現更高的網路效能與裝置傳輸量。

聯發科無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，在維持網路效能的同時，將感測功能整合至無線電介面，為產業帶來嶄新的成本效益。此次結合聯發科毫米波雷達晶片 MT2706 與稀疏雷達資源模式架構，搭配是德先進的網路模擬解決方案及聯發科 5G 動態資源分配技術，成功展示 ISAC 技術在 6G 時代的創新發展。