就在 2025 年即將結束的前幾天，Meta(META-US) 突然宣布完成對 AI 代理新創 Manus 的收購。這筆火線交易，不僅為 Meta 動盪的一年畫下句點，也成為執行長祖克柏面對 AI 競爭壓力、試圖引入「外部鯰魚」刺激組織變革的關鍵一役。

Meta火線收購Manus引入「中國鯰魚」 祖克柏的AI焦慮全面攤開。(圖:shutterstock)

Meta AI 業務負責人 Alexandr Wang 率先對外證實，AI 代理公司 Manus 已正式加入 Meta，並盛讚其團隊在挖掘現有模型潛能、打造高可靠 AI 代理方面具備世界級水準。Manus 共同創辦人兼執行長肖弘則表示，加入 Meta 將讓公司在不改變決策與運作方式的前提下，站上更穩固的成長基礎。

交易金額雖未公開，但美國媒體估計介於 20 至 30 億美元之間。值得注意的是，Meta 與 Manus 從接觸到拍板僅花不到半個月，展現祖克柏「看準就出手」的併購風格，也反映其對 AI 戰局的高度急迫感。

整合大於創新 商業化速度驚人

名義上，Manus 為新加坡公司，但其核心團隊來自中國。母公司「蝴蝶效應」由肖弘、季逸超等人於 2022 年創立，早期據點設於北京與武漢，今年中才將總部遷往新加坡。

團隊先前推出的 AI 助手 Monica 已累積逾千萬用戶並實現獲利，但真正讓 Manus 一戰成名的，是今年 3 月推出的通用 AI 代理產品。該系統採用多代理架構，可在雲端自主完成建站、研究分析、履歷篩選、行程規劃等複雜任務，強調「會做事」而非僅止於對話。

Manus 並未自行訓練大型模型，而是巧妙整合 Anthropic Claude 與阿里巴巴 Qwen 等既有模型，搭配數十種工具執行任務。這種「編排能力」導向的策略，讓產品快速落地，並在部分基準測試中超越 OpenAI 同類服務。

更關鍵的是商業化成果。產品推出不到 9 個月，Manus 已服務數百萬用戶與企業，年化經常性收入（ARR）突破 1 億美元，被視為 AI 代理領域罕見的成功案例。

此次收購也讓早期投資人全數出場。矽谷創投巨頭 Benchmark 被視為關鍵推手，其於今年 4 月領投 Manus B 輪融資，8 個月內即獲得 4 至 5 倍回報。這也是 Benchmark 繼 Instagram 之後，再度從祖克柏的併購中獲利豐厚。

Llama 4 失速 Meta AI 的黑暗一年

Meta 為何急於補強 AI 代理能力，答案藏在 2025 年的挫敗中。Llama 4 系列模型發布後，因基準測試爭議與實際效能落後，遭到研究社群與開發者嚴厲批評；旗艦版本 Behemoth 更無限期延後。

與此同時，中國模型如 DeepSeek、阿里 Qwen 在推理與成本效率上快速追趕，動搖 Meta 原本在開源模型的領先地位，也加深祖克柏對「被追上」的焦慮。

為扭轉局勢，祖克柏重金投資 Scale AI，並延攬年僅 28 歲的 Alexandr Wang 領導新成立的 Meta Superintelligence Labs。隨之而來的，是裁員、重組與高層權力洗牌，甚至引發文化衝突與人才流失。

在這樣的背景下，收購 Manus 成為一個相對「低摩擦」的補強選項：既能快速補齊代理執行層能力，又能引入外部團隊刺激內部競爭。

中國鯰魚入池 豪賭能否奏效？

對 Meta 而言，Manus 不只是產品，更是一劑組織興奮劑。中國創業團隊擅長快速迭代、強執行力與商業化節奏，正是祖克柏希望帶入的變數。

但風險同樣存在。Manus 目前高度依賴外部模型，未來勢必面臨與 Llama 整合的壓力；新創文化能否在大型科技公司體系中存活，也仍待觀察。