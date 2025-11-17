〈焦點股〉雙鴻液冷散熱產品展望正向 漲逾半根停板重返千金股
鉅亨網記者劉玟妤 台北
散熱廠雙鴻 (3324-TW) 液冷散熱產品展望正向，為第四季與明年重要成長動能，液冷產品比重逐季提升，預估第四季液冷產品比重達 45%，明年占比可望上看 55% 以上，法人預估明年營收可望成長 50%，激勵雙鴻今 (17) 日大漲逾半根停板，重回千金股行列。
雙鴻早盤以 1030 元跳空開高，盤中最高漲至 1080 元，大漲逾半根停板，截至午盤，股價暫報 1045 元，漲幅約 5.56%，一舉站回月線，成交量超過 4228 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計買超 210 張。
董事長林育申指出，輝達 (NVDA-US) 預計明年下半年推出新一代 Vera Rubin，將進一步推升液冷散熱需求，預估屆時 1 台 AI 伺服器中的液冷產品產值將倍增，認為未來 2、3 年還會高度成長。
林育申提到，明年液冷產品包括 Cold Plate(水冷板)、Manifold(分歧管) 以及 In-row CDU(列間冷卻分配單元) 都將成長，其中，又以 In-row CDU 成長幅度最為可觀，並透露明年已斬獲 2000 台訂單。
