〈焦點股〉雙鴻液冷散熱產品展望正向 漲逾半根停板重返千金股

雙鴻早盤以 1030 元跳空開高，盤中最高漲至 1080 元，大漲逾半根停板，截至午盤，股價暫報 1045 元，漲幅約 5.56%，一舉站回月線，成交量超過 4228 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計買超 210 張。

‌



林育申提到，明年液冷產品包括 Cold Plate(水冷板)、Manifold(分歧管) 以及 In-row CDU(列間冷卻分配單元) 都將成長，其中，又以 In-row CDU 成長幅度最為可觀，並透露明年已斬獲 2000 台訂單。