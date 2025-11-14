鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-14 18:40

受全球人工智慧 (AI) 資料中心建設熱潮的強勁需求影響，目前部分用於伺服器的記憶體晶片供應嚴重短缺。根據《路透》引述兩位了解漲價情況的消息人士透露，全球最大的記憶體晶片製造商三星電子已於本月，將這類晶片的價格較 9 月上調了高達 60%。

短缺加劇 傳三星將部分記憶體晶片價格上調高達60%(圖:shutterstock)

據報導，這類價格飆升的記憶體晶片主要用於伺服器。此波漲價之前，三星曾在 10 月決定推遲正式公布供應合約定價，而通常情況下，該公司會每月公布定價細節。

‌



半導體分銷商 Fusion Worldwide 總裁 Tobey Gonnerman 指出，許多大型伺服器製造商和資料中心建設方「不得不接受『無法獲得足夠晶片』的現實」，目前支付的價格溢價已經到了極高的水準。

他提供了具體的價格上漲數據：

• 三星 32GB DDR5 記憶體晶片模組的合約價在 11 月已從 9 月的 149 美元大增至 239 美元。

• 16GB DDR5 和 128GB DDR5 晶片價格均上調約 50%，分別達到 135 美元和 1194 美元。

• 64GB DDR5 和 96GB DDR5 晶片的價格漲幅則超過了 30%。

DDR 記憶體晶片透過暫時儲存數據並管理快速傳輸與檢索，能有效提升伺服器、電腦及其他設備的計算性能。

記憶體晶片價格的飆升，預計將加劇大型企業在建立資料基礎設施方面的壓力，同時也可能推高同樣使用該晶片的智慧型手機和電腦等產品的生產成本。行業高管和分析師表示，此次晶片短缺情況極為嚴重，甚至已引發部分客戶的恐慌性採購。

這場短缺已經對全球供應鏈產生連鎖影響。中國最大的晶圓代工廠中芯國際 (SMIC) 表示，由於記憶體晶片短缺，客戶暫緩訂購其產品中使用的其他類型晶片。此外，中國智慧型手機、電子及汽車製造商小米集團上月也提出警告，稱記憶體晶片價格飆升已推高了手機生產成本。

儘管三星電子對此次漲價不予置評，但此次短缺對該公司卻是一個利好。此前，三星在推出先進 AI 晶片方面進展較慢，且直到近期，其利潤增幅仍遠不及同行。