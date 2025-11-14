鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-14 15:00

在日本儲存大廠鎧俠（Kioxia）第二季財報「爆雷」後，全球市場警鈴大作，美國記憶體大廠美光將於下月公佈最新財報，將成為投資人判斷整體記憶體產業需求的下一個重要指標。

記憶體要涼了？鎧俠業績爆雷後 「這家」財報成生死決判。(圖:shutterstock)

因此，業界目光已轉向即將發佈財報的美國大廠美光科技，其表現將是判斷整體記憶體產業是否全面回暖的下一個關鍵指標。

鎧俠公司業績不佳的主因，歸咎於與主要客戶簽訂的固定價格供貨協議，使其即使在 NAND 快閃記憶體現貨價格暴漲超過 50% 的背景下，仍無法充分享受漲價帶來的利潤。

此外，在第二季中，公司產品組合向利潤率較低的智慧型手機記憶體晶片傾斜（該業務營收佔比季增 99%），以及雲端服務商客戶傾向採購快閃記憶體晶片而非企業級 SSD 成品，都共同拖累了其短期獲利表現。

雖然鎧俠股價在消息公佈後遭遇恐慌性拋售，但公司仍強調快閃記憶體產品需求旺盛，並預計透過調整產品組合，在人工智慧驅動的 NAND 強勁需求及平均售價（ASP）上漲的推動下，有望在 2025 財年第四季實現創紀錄營收與強勁獲利復甦。