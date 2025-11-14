〈台幣〉收31.15元貶值6.9分 主要亞幣觀望整理

新台幣今 (14) 日多呈現貶值態勢，終場收在 31.15 元，貶值 6.9 分，台北外匯經紀公司成交值略放大至 13.82 億美元，法人分析，台股今日回檔修正 506 點、外資也在集中市場賣超多達 600 億元，但從匯市來看，不至於看到外資大逃殺的恐慌情緒，而是先反映聯準會 12 月可能不降息，導致部分資金先回流美元避風港。