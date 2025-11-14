〈台幣〉收31.15元貶值6.9分 主要亞幣觀望整理
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (14) 日多呈現貶值態勢，終場收在 31.15 元，貶值 6.9 分，台北外匯經紀公司成交值略放大至 13.82 億美元，法人分析，台股今日回檔修正 506 點、外資也在集中市場賣超多達 600 億元，但從匯市來看，不至於看到外資大逃殺的恐慌情緒，而是先反映聯準會 12 月可能不降息，導致部分資金先回流美元避風港。
新台幣今日以 31.06 元、升值 2.1 分開出後，雖一度升至 31.055 元，但隨後買匯力道增強，最低來到 31.167 元，全日高低價差 1.12 角。
觀察主要亞幣，多處貶值狀態，新台幣收貶 0.22%，泰銖貶約 0.1% 上下，日元、星元貶 0.05% 上下，人民幣處平盤附近，韓元則小幅升值不到 0.1%。
法人表示，美國近期會有多項經濟數據補公告，市場密切關注是否牽動 12 月聯準會的降息機率，而新台幣已貶破 31 元，若持續趨貶將不利外資回流台股。
