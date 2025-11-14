科磊在台建全球最大訓練中心 斥4.65億元搶先進封裝商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-14 14:22

半導體設備大廠科磊 KLA (KLAC-US) 今 (14) 日宣布正式啟用位於新竹的台灣總部新辦公室暨全球最大 Learning and Knowledge Services (LKS) 訓練中心。此次雙重擴建案總投資金額達 1,550 萬美元 (約新台幣 4.65 億元) ，進一步落實科磊對在地客戶、人才培育以及持續深耕台灣半導體生態系統的長期承諾。

KLA總裁暨執行長Rick Wallace。(業者提供)

隨著 AI 技術快速推動產業轉型，全球對先進晶片的需求持續攀升，此外，半導體製程也愈加複雜，不僅節點逼近原子尺度，2.5D/3D 封裝架構也逐漸成為主流。KLA 此次擴大在台布局，即是因應迎接相關挑戰，除為客戶提供檢測與量測解決方案，也培育新世代工程人才。

KLA 資深副總裁暨台灣區總經理 Rollin Kocher 表示，台灣全新辦公室與全球最大 LKS 訓練中心的成立，再次彰顯公司持續挹注資源以協助客戶成功的承諾，透過擴增資源與專業能力，公司將持續在台深化布局，強化與台灣半導體領導廠商的合作夥伴關係，並提供世界級技術解決方案與支援服務。

KLA 新辦公室座落於台元科技園區第九期，設有兩層樓辦公空間，總面積超過 1 萬平方公尺，可容納多達 1,000 名員工，總投資金額達 1,050 萬美元，約新台幣 3.15 億元，新辦公室以促進團隊協作與創新為核心，導入先進工作環境並取得 WELL 健康建築認證，展現 KLA 對員工健康與福祉的重視。

為因應持續增長的客戶需求與在地業務擴展，KLA 正積極招募新人才，新增職缺涵蓋應用工程、客戶支援、場域服務與研發工程，以及業務與行銷等領域。預計至 2025 年底，KLA 在台員工總數約將增至 1,800 人。這將拓展台灣頂尖技術人才的職涯發展機會，並與先進半導體及封裝技術的快速發展緊密接軌。

緊鄰新辦公室旁的 LKS 訓練中心，總投資金額達 500 萬美元，約新台幣 1.5 億元，佔地 2,950 平方公尺，其中包含 825 平方公尺的 Class 100 無塵室。中心內設置 14 間教室、1 間 AR/VR 沉浸式學習中心、4 間工程實驗室及 1 間化學分析實驗室，提供以學習者為核心的世界級培訓環境。

中心的培訓課程結合課堂授課、實機操作與沉浸式模擬訓練，以加速學習曲線並強化問題解決能力。除支援 KLA 內部人才培育外，該中心也提供專業訓練，協助提升該地區客戶晶圓廠的製程效率與生產力。