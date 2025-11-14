雙鴻液冷散熱成長還能旺2、3年 估2026年營收成長50%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-14 18:46

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長林育申指出，旗下液冷產品展望樂觀，預期明年包括 Cold Plate(水冷板)、Manifold(分歧管)以及 In-row CDU(列間冷卻分配單元)都將成長。法人預估，在液冷產品帶動下，明年營收可望成長 50%。

雙鴻董事長林育申。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

林育申表示，輝達 (NVDA-US) 預計明年下半年推出新一代 Vera Rubin 系列，與 GB 系列最大的差異在於，VR 系列沒有風扇，因此散熱設計的難度大幅提升，且陸續導入液冷後，預估一台 AI 伺服器中的液冷產品產值將倍增。對於雙鴻而言，林育申說「沒有想過會缺訂單，只想著如何做出高品質的產品，未來兩三年還有很好的成長。」

‌



林育申提到，明年 Cold Plate、Manifold 以及 In-row CDU 出貨都將成長，其中，又以 In-row CDU 成長幅度較大。

林育申進一步說明，In-row CDU 裡面包括韌體、軟體及電池，且隨著功耗持續提升，目前 In-row CDU 散熱值最高可達 2.4MW，因此將成為未來趨勢，商機可期。他也透露，明年 In-row CDU 斬獲 2000 台的訂單，雖單價較高但占營收比重仍低，仍看好未來發展。

雙鴻表示，液冷營收比重逐季提升，第一季占 17%、第二季占 23%，第三季 35%，預估第四季將再提升，可望達 45%，預期全年液冷營收比重達 12%。雙鴻進一步指出，液冷產品仍為第四季及明年重要成長動能，認為明年水冷營收比重可達 55%。

因應市場強勁需求，雙鴻也積極擴產，泰國廠二期最快明年第一季量產，並評估三期啟動的時間點。

雙鴻進一步提到液冷產品產能，泰國廠 Cold Plate 單片月產能約 300K、整套月產能 100K，二期加入量產行列後，產能將倍增，整套月產能提升至 200K，中國廣州月產能則約 90k；Manifold 部分，台灣廠月產能約 1k，泰國廠一期約 3k，並評估泰國二期是否增加 Manifold 產能；至於 CDU，主要在台灣生產，每月可生產 500 至 1000 台，並持續評估是否在泰國生產。

資本支出方面，雙鴻表示，從今年開始，資本支出約 20 至 25 億元，未來兩三年也是維持這樣的金額。

另外，近期市場傳出輝達 Ultra Rubin 將導入 MLCP(微通道水冷板) 技術，結合 Cold Plate 與 IHS(均熱片)。對此，林育申表示，確實已與客戶打樣開模，並尋求驗證，不過預估約 2027 年才會逐步發酵。

雙鴻第三季營收 59.58 億元，季增 12.99%，年增 41.22%；毛利率 29.76%，季增 3.62 個百分點，年增 3.43 個百分點；營益率 16.65%，季增 4.7 個百分點，年增 3.78 個百分點；稅後純益 9.74 億元，季增 5.16 倍，年增 1.45 倍，每股純益 10.66 元。