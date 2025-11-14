〈航運指數〉SCFI連2跌 美國線運價累計2周跌幅又超過25-30%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-14 15:58

上海航交所今 (14) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，續跌 43.72 點至 1451.38 點，跌幅約 2.92%，主要是因美國線運價續挫，累計二周來跌幅又達 25-30% 左右。

SCFI連2跌。(鉅亨網資料照)

貨攬業者表示，現階段走美東的貨，抵達時間巳接近聖誕節和過年，因此，整體出貨動能較弱，若船公司沒有再增加空白航班，恐怕運價難見反彈。

依目前需求來看，跨太平洋航線 11 月中旬不容易漲價成功，而歐洲線則有望略調漲。

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 反彈 94 美元至 1417 美元，漲幅 7.1%；遠東到地中海每 TEU 維持平盤在 2029 美元。