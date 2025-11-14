穩定幣重塑全球支付「現在進行式」貿協12/15邀Circle等權威剖析新局

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-14 13:30

穩定幣重塑全球支付為「現在進行式」，貿協12/15邀Circle、VISA等權威剖析新局。(鉅亨網資料照)

貿協指出，穩定幣已非停留在概念階段，而是「現在進行式」，據外貿協會今 (2025) 年 9 月「貿協經貿指數」調查，已有近 5% 的國內企業與超過 10% 的海外台商，開始嘗試使用穩定幣進行跨境支付，足見其對企業營運的實質助益。

貿協分析，進出口業者、金融業與科技業是受此浪潮影響最深的族群，穩定幣以其「無國界」特性，實現「秒級結算」，能有效釋放企業的營運資金壓力。然而此類顛覆性科技亦伴隨新風險，企業必須先行深入了解，才能研擬最適策略，「協助企業看懂趨勢、安全上路」，即是貿協舉辦本次論壇的初衷。

貿協指出，本次論壇議程設計首重「實務應用」，論壇將專注於當下的實用剖析與未來發展，安排實際採用企業進行經驗分享，並帶入國際視野，特別邀請來自日本加密資產商業協會 (JCBA)、韓國金融科技產業協會 (KORFIN) 及新加坡的關鍵意見領袖，分享亞洲各國的第一手進展與觀點。

此外，論壇將全面解析穩定幣產業鏈，議程不僅涵蓋企業導入時最關切的法務與會計實務問題，亦安排台新金控首席經濟學家與 VISA 新加坡加密貨幣部門最高主管進行深度對談，剖析傳統金融巨擘面對新金融浪潮的風險與契機，論壇更邀美國上市公司、全球穩定幣發行巨頭 Circle 新加坡代表發表專題演講，為與會者帶來最直接的上游發行商觀點與未來藍圖。