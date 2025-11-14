〈英特磊法說〉Q3連續轉盈有望續溫 磷化銦需求暢旺訂單已看至2026年

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-14 18:17

IET-KY(4971-TW) 英特磊今 (14) 日舉行法說會，公布第 3 季財報，稅後純益 2,996 萬元、季減 10.43%，較去年同期由虧轉盈，每股 (EPS) 為 0.75 元，歷經連 6 季虧損後，已連 2 季度獲利。英特磊董事長高永中表示，第 3 季獲利年增，主因為 3 大產品線皆有表現，加上年中出售 MBE 機台訂單，第 3 季起依完工比例認列業外收入。法人預期，隨著光通訊需求強勁，磷化銦產品需求倍增，明 (2026) 年有望接續高檔水準。

英特磊董事長高永中(左)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

英特磊第 3 季營收為 2.52 億元、季增 5.47%、年增 69.75%；毛利率為 31.67%、季減 2.7 個百分點、年增 14.8 個百分比；營益率 13.41%、季增 3.4 個百分比，較去年由負轉正；今年前 3 季稅後純益 371 萬元，也比去年轉虧為盈，每股稅後純益為 0.09 元，若非今年初認列可轉債 (CB) 關係，獲利數字會更佳，營運也漸入佳境。

高永中表示，第 3 季受惠國防合約請款金額大幅成長，創歷年單季業績新高。而磷化銦 (Inp) 基板受供貨依舊吃緊，使高毛利的 Inp 產品出貨量受到限制，導致第 3 季毛利率較上季略為下滑。而 10 月營收創下 1.01 億元、年增 79.87%，創近年來單月新高，是進入第 4 季後不錯的開端。

高永中指出，公司在磷化銦產品增加下，採客戶自行提供基板的生產模式，使得短缺狀況有所舒緩，也帶動高毛利產品出貨量增加，該模式亦可降低成本，有利第 4 季毛利率提升。

英特磊本季除了在機台出售業務仍有收入可認列，還有客戶購買 MBE 機台與承包產能方案正洽談中，相關營收可望持續貢獻; 在國防訂單上，客戶需求穩定，惟部分訂單暫受美國政府關門影響，預期在美國政府結束關門後將獲改善，公司可望持續接獲新訂單。法人預期英特磊第 4 季營運將維持高檔水準。