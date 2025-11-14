〈房產〉全台房市如大型冷凍庫 9月預售揭露量僅2100件創57個月新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-14 14:20

信義房屋 (9940-TW) 統計房市預售 9 月揭露數量，結果受到買盤觀望縮手影響，9 月單月預售揭露僅剩約 2100 件，數量寫下實價揭露近 57 個月以來的新低，由於今年預估住宅開工數量會超過 11 萬戶，但今年預售揭露數量可能會跌破 4 萬件，為數不少的房屋可能預售階段賣不完，短期內供需失衡，體質不健全的開發商恐怕會感受到財務壓力。

全台房市9月預售沒有表現，單月交易量續創新低，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府延長建照期限，但開發商因為銀行融資需要按時程開發，預售交易量能低落，對於開發商的財務能力也會造成考驗，時間一拉長就可能有開發商財務吃緊，雖然資產價格仍大於負債，但往往現金流出問題，就容易出事。

過去經驗來看，預售單月賣個 7、8 千件算是有人氣的市場，谷底也有個單月 5 千件的交易量能，景氣好則是可以衝破單月成交 1 萬件以上，去年就是上半年景氣大好，平均單月衝到銷售超過 1.3 萬件，最近則是單月都不到 3000 件的水準，交易跟去年已經不是腰斬而是膝蓋斬。