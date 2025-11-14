單靠正職扛不住！近7成上班族領不到均薪 3成3需斜槓 今年兼差潮增7%
鉅亨網記者張韶雯 台北
數據顯示今年前九月全體受僱員工的經常性薪資平均創下 25 年來最大增幅，但值得關注的是，近 7 成的廣大受薪階層卻達不到這個平均薪資，占比續創新高紀錄。在通膨壓力、房價高漲與薪資成長停滯的多重夾擊下，一份正職薪水已無法支撐生活，紛紛另拓財源，1111 人力銀行調查顯示，正投入兼差的上班族比例已從去年的 26% 激增至 33%，年增 7%。
今年 1-9 月全體受僱員工經常性薪資平均為 4 萬 7751 元，年增 3%，創下 25 年來同期最大增幅，剔除物價因素後觀察實質薪資表現，今年前九月實質經常性薪資為 43,652 元，年增 1.21%；累計實質總薪資為 53.2 萬元、年增 1.87%，同樣創下近七年最大增幅；但值得關注的是，有將近 7 成上班族竟然達不到平均薪資，占比續創新高。
台美關稅談判持續磋商中，不少上班族憂心正職工作受到衝擊，紛紛另外開拓財源管道，根據 1111 人力銀行「零工經濟崛起 -- 兼差打工調查」顯示，有 37.6% 上班族坦言任職的企業營運狀況因為台美關稅受到影響、34.8% 看不出來、14.1% 沒有影響以及 13.5% 不知道。進一步詢問最擔心工作發生哪些狀況？結果指出，被裁員 43.2%、被減薪 38.6%、放無薪假 32.4%、取消 / 縮水年終獎金 25.7% 以及公司倒閉解雇員工 22.1%，都成為上班族惴惴不安的原因。
本次調查指出，有 3 成 3 上班族正在從事兼差工作，與去年的 2 成 6 相比，明顯增加了 7%！還有 20.5% 偶爾接案以及 25.2% 曾經兼差但目前沒有，不過也有 14.3% 一直維持只有一份正職工作。
1111 人力銀行發言人莊雨潔表示，受到美國實施對等關稅，使得國內企業營運面臨不確定性升高，雖然尚未直接採取具體的人事措施，但內部氣氛已出現觀望與緊縮。且多數產業仍不同程度承受供應鏈成本、接單市場或消費端需求變動的壓力，這些擔憂不僅揭露企業營運風險，也代表一般勞工對未來經濟前景並不樂觀，開始轉向零工經濟市場，尋求更多收入的可能性，因而今年有 3 成 3 上班族正在從事兼差工作，相較去年有明顯增長。
