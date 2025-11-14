單靠正職扛不住！近7成上班族領不到均薪 3成3需斜槓 今年兼差潮增7%  

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-14 11:50

數據顯示今年前九月全體受僱員工的經常性薪資平均創下 25 年來最大增幅，但值得關注的是，近 7 成的廣大受薪階層卻達不到這個平均薪資，占比續創新高紀錄。在通膨壓力、房價高漲與薪資成長停滯的多重夾擊下，一份正職薪水已無法支撐生活，紛紛另拓財源，1111 人力銀行調查顯示，正投入兼差的上班族比例已從去年的 26% 激增至 33%，年增 7%。

單靠正職扛不住！近7成上班族領低於均薪 3成3需兼職「斜槓」今年兼差潮暴增7% 。（圖: shutterstock)

今年 1-9 月全體受僱員工經常性薪資平均為 4 萬 7751 元，年增 3%，創下 25 年來同期最大增幅，剔除物價因素後觀察實質薪資表現，今年前九月實質經常性薪資為 43,652 元，年增 1.21%；累計實質總薪資為 53.2 萬元、年增 1.87%，同樣創下近七年最大增幅；但值得關注的是，有將近 7 成上班族竟然達不到平均薪資，占比續創新高。

台美關稅談判持續磋商中，不少上班族憂心正職工作受到衝擊，紛紛另外開拓財源管道，根據 1111 人力銀行「零工經濟崛起 -- 兼差打工調查」顯示，有 37.6% 上班族坦言任職的企業營運狀況因為台美關稅受到影響、34.8% 看不出來、14.1% 沒有影響以及 13.5% 不知道。進一步詢問最擔心工作發生哪些狀況？結果指出，被裁員 43.2%、被減薪 38.6%、放無薪假 32.4%、取消 / 縮水年終獎金 25.7% 以及公司倒閉解雇員工 22.1%，都成為上班族惴惴不安的原因。

本次調查指出，有 3 成 3 上班族正在從事兼差工作，與去年的 2 成 6 相比，明顯增加了 7%！還有 20.5% 偶爾接案以及 25.2% 曾經兼差但目前沒有，不過也有 14.3% 一直維持只有一份正職工作。