〈房產〉薪資增速難敵房價飆漲 房價所得比台北26.67倍居全台之冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 16:31

台灣房價節節攀升，薪情卻不佳，房仲業者彙整主計總處 2020 與 2024 年家庭收支調查及實價登錄資料顯示，近五年間主要都會區預售屋價格明顯上揚，其中台中市與高雄市漲幅超過 70% 最為突出；台北市雖漲幅較緩，但總價仍居高不下。

薪資增速難敵房價飆漲 ，房價所得比台北26.67倍居全台之冠。(鉅亨網記者張欽發攝)

整體而言，多數城市的房價所得比仍偏高，購屋負擔明顯沉重，其中台北市達 26.67 倍最高，顯示預售市場房價上升速度遠超過所得成長，購屋門檻持續墊高。桃園市雖然為台灣七大主要城市中負擔相對較低的區域，但仍達 12.3 倍。

統計顯示，2020-2024 年間，台灣各主要城市預售屋價格普遍走高，台中市預售屋總價中位數上漲 81.4% 居全台之冠，高雄市以 74.6% 居次，新竹縣市在科技業帶動下也上漲 68.6%。台北市雖漲幅相對溫和，但總價中位數已突破 3500 萬元，房價居高不下。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台中市房價受重劃區開發、產業聚集及生活機能改善帶動，且近年新建案供給量大，吸引資金與就業機會集中，進一步推升購屋需求；高雄市則受重大建設與科技題材支撐，價格表現強勢；台北市雖漲勢相對緩，但因房價基期高，總價壓力仍大。加上可開發土地稀缺，也讓預售屋價格持續走高。

近五年來各都家庭可支配所得雖持續上升，但多數城市增幅低於一成，僅新竹縣市與台南市成長較為顯著，分別成長 20.4% 與 11.5%。相較之下，預售屋價格漲幅普遍遠超所得成長，使購屋負擔持續增加。

2024 年各都房價所得比 (PIR) 差異明顯。陳金萍指出，其中台北市達 26.67 倍，為全台最高，表示一個家庭需 26.67 年可支配所得才能購得一戶預售屋；桃園市則為 12.3 倍，為台灣七大主要城市中負擔相對較低的區域。中南部的房價所得比變化同樣驚人，台中市由 10.08 倍暴增至 17.37 倍，台南市由 9.91 倍升至 14.10 倍，高雄市也從 8.43 倍升至 13.49 倍，顯示房價短短 5 年間與所得脫鉤的現象相當明顯，即便不吃不喝，購屋時間也延長 3-7 年，購屋壓力倍增。