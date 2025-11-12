〈房產〉房市寒流籠罩全台 1-10月個人房地合一稅年減達23.5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-12 12:26

全台房市買氣急凍，令不少屋主持有獲利空間也下滑。根據財政部資料，全台 1-10 月個人房地合一稅累計達 432.9 億元，相較 2024 年同期跌幅達 23.5%；不過，新北市 1-10 月個人房地合一稅高達 117.3 億元，不僅名列第一，也是全台除連江縣外唯一維持正成長縣市。

房市寒流籠罩全台，1-10月個人房地合一稅年減達23.5%。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，信用管制衝擊餘波仍在，至使全台買氣大幅限縮，惟新北市過去重劃區議題濃厚，區域屋主如長期持有並轉手多有獲利。

‌



據財政部統計，台北市 1-10 月個人房地合一稅共約 45.5 億元，相較去年同期減少 27.6%；新北市則為 117.3 億元，為今年截至 10 月為止的房地合一稅收王，相較去年同期成長 14%；桃園市房地合一稅達 51.1 億元，與 2024 年同期減少 25.5%；以往為房地合一稅收王的台中市，今年 1-10 月稅收達 74.2 億元，屈居全台亞軍，與 2024 年 1~10 月相比也減少 30.5%；台南市今年截至 10 月個人房地合一稅收達 24.1 億元，與去年同期比較減少 30.4%。

至於高雄市， 1-10 月個人房地合一稅達 56.1 億元，與 2024 年相比有 32.7% 的跌幅；整體而言，全台 1~10 月個人房地合一稅收共達 432.9 億元，相較 2024 年同期跌幅達 23.5%。

賴志昶指出，全台市場交易冷淡，致使全台縣市個人房地合一稅收多有減幅；不過，新北市今年不論房地合一稅稅收表現或漲幅皆為全台冠軍，主因是區域不少重劃區議題，且第一環行政區交通與機能成熟，如屋主是在 2016-2020 年間取得，歷經大盤起漲，轉售獲利空間自然驚人，另如雙和地區憑藉鄰近市區優勢，加上區域供給稀缺，致使房價快速飛漲。

細看數據，並非所有都會區表現皆如新北市，如以往有竹科客群支撐的大新竹地區，今年稅收下滑幅度驚人，其中新竹縣今年截至 10 月個人房地合一稅收達 9.7 億元，與去年同期相比大跌 57%，為全台跌幅最深者；而新竹市今年稅收則達 11.2 億元，與 2024 年同期比較也下滑 46.6%。賴志昶補充，大新竹地區近年房價漲勢有目共睹，但區域高資產階級對景氣波動敏感，適逢大環境不佳，屋主有所保留，買方亦出手謹慎，交易熱度下滑，讓區域房地合一稅收大幅縮水。