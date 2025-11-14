〈房產〉房貸違約率維持低檔 法拍量也創新低 上半年台北市僅拍出31件

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-14 10:47

全台房市趨冷，但象徵「房市反指標」的法拍量卻依然萎縮房仲業者據內政部資料，全台上半年法院拍定成屋總件數僅 853 件，創 2009 年以來同期新低，更是 2009 年法拍量的 10%；其中，六都以北市拍出件數最少，整整上半年北市法拍僅拍出 31 件。

房貸違約率維持低檔 法拍量也創新低，上半年台北市僅拍出31件。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房市雖屬冷淡，惟不論股市或景氣尚佳，致使房屋持有者經濟上仍有得支撐，少有房貸違約情形，且縱有違約也能在市場降價出脫，致使法拍量體較顯疲弱。

同時，依不動產資訊平台資料顯示統計顯示，購置住宅貸款違約率 2009 年第一季仍高達 1.39%，隨後一路下降，2021 年第三季跌破 0.1%，之後維持一段時間都在 0.07%，直到今年第一季才略增至 0.08%，整體房貸違約率還是維持歷史相對低檔水準，整體房貸品質穩定。

據內政部數據，全台近年來法拍量體 2009 年達到巔峰，當時甫經歷 2008 年金融風暴，全台僅上半年法院拍定成屋即達到 7,972 件，之後逐年下滑，直至 2014 至 2024 年間，上半年法拍拍定成屋件數維持在千餘件上下，到今年上半年卻僅剩 853 件，與 2024 年同期相比下跌 20.9%，創下 2009 年以來同期新低。

賴志昶指出，全台法院拍定件數下探，主要是二大原因，一是受 AI 浪潮推波助瀾之下，台灣經濟表現俱佳，就算上半年受美國總統川普的對等關稅議題衝擊，持屋者資產亦未受重大波動，便有餘裕長期持有房產，致使全台房貸違約率仍維持低檔；此外，房市買氣雖大幅重挫，惟隱性買盤仍在，屋主就算有斷頭風險，只要給足「甜甜價」還是能找到買方，因此也不會讓愛屋流入法拍市場，整體而言，在市場供給漸少情形之下，法拍量體呈現歷史新低。

就全台六都而言 ，北市 2025 年上半年法院僅拍定 31 件成屋，為六都最少，也是該市有 2009 年以來同期最低。賴志昶補充，北市物件房價多屬高價位，少有高槓桿投資族群進駐，亦相對降低區域房貸違約風險；另一方面，北市持屋者多屬中產階級，資產實力較顯無虞，且皆屬長期持有者居多，尤其全台股市仍具前景情況下，少有急迫的資產轉移需求。