〈房產〉第七波信用管制實施滿周年 房市衰退黃藍燈號未止血　

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 11:19

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，10 月在後 928 檔期帶動下，分數微幅增至 37.4 分，但燈號維持衰退的黃藍燈，六大構成項目在預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數上升，成交組數、議價率、待售建案數分數持平。

台灣央行第七波信用管制實施滿周，房市衰退燈號未止血。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰分析，10 月仍在後 928 檔期階段，供給面有一定量體，預售推案量比前月增 100 多億元達 500 億元，但以今年單月表現平均 600 億元來看也不突出，指標案有達欣工 (2535-TW)、毅聯建設在台北市中山區與大同區各自推出總銷約 80、50 億元新案。

而賦格、春風、豐邑、紜鉅等建商則於台北市中山區、新北市八里區、新竹市香山區公開 30-40 億元案量新案，但房市冷氣團仍多揮之不去。

2025 年 10 月北台灣新成屋戶數為 300 多戶，較前月增約 100 戶，加茂、知森堂兩建商在新北市林口區、三重區各推達百戶的先建後售案而有所推升，新成屋在早已規畫興建下，蓋好就得賣更難延推，索性檔期時節上場，搏個版面。

而 2025 年 10 月北台灣待售建案數量為 1414 案，即使依然偏高，但水位不再上升，與前月近乎持平，中止去年下半年開始月月連續上升局面，因為建商推案節制，以及陸續去化舊案下，賣壓或能有所受控。台北市、桃園市待售案有較明顯的減少，部分建商推出低總小宅案逆勢突圍奏效。

開價與成交價還在一成以內，北北桃基今年都有新案成交價碼創區域新高，還傳不少建商不減高姿態將推高價案，拿捏好自身品牌、開案地段、小坪數規劃等原則有望逆轉勝吸引買氣，縱然偏屬個案表現，倒給予了房價支撐條件。

陳炳辰指出，值得注意新北市、桃園市將有數個百億元大案有很大機會在今年剩下的兩個月內問世，不論是延推案，或是有其特定優勢而不顧當前環境勇於上場，都讓北台灣全年推案量因此可能擠上兆元水準。又在新北市永和區、中和區、汐止區、三峽區、新店區、泰山區，與桃園市的小檜溪一帶可預見的未來將再現高價案，價格與供給走高，購屋人氣卻呈反比。