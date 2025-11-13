外資再砍66億元 賣超權值股鴻海、台積電 加碼台塑三寶、緯創
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (13) 日呈現震盪走勢，電子權值股無太多表現，雖有載板、玻纖布、被動元件等族群撐盤，但終場跌 43.53 點或 0.16%，以 27903.56 點作收，成交量 6572.27 億元。外資今天賣超 66.35 億元，連 10 賣，並出脫鴻海逾 1 萬張、台積電 7932 張；加碼台塑三寶緯創逾 2 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，土洋聯手減碼台股，外資賣超 66.35 億元，連 10 賣，投信賣超 11.26 億元，自營收獨站買方，買超 15.89 億元，三大法人合計賣超 61.73 億元。
鴻海與緯創昨日同步召開法說會，對於 AI 未來發展皆釋出正向展望，不過今天卻呈現兩樣情，鴻海遭外資賣超 1 萬張，而昨日遭大砍的緯創，今天重回外資懷抱，獲外資買超 2.1 萬張。
除緯創外，外資今天也買超南亞 3.4 萬張，台玻 2.9 萬張，富邦金 2.8 萬張，台化 2.5 萬張，華新 2.2 萬張，華東 1.8 萬張，凱基金 1.5 萬張，台塑 1.4 萬張，欣興 1.3 萬張。
外資今天賣超長榮航最多，減碼 5.2 萬張，也同步賣超台新新光金 2.1 萬張，國巨 * 1.7 萬張，宏達電 1.5 萬張，中鋼 1.4 萬張，力積電 1.2 萬張，鴻準 1.1 萬張，仁寶 9492 張，佳能 8631 張。
投信今天買超南亞最多，達 1.5 萬張，也加碼台新新光金 3057 張，南亞科 2934 張，強茂 2211 張，新興 2093 張，其他如緯創、定穎投控、金像電、台玻以及健策都進到投信買超前十名個股。
投信賣超方面，今天賣超中信金 5105 張，聯電 4460 張，國泰金 3998 張，富邦金 2378 張，力成 2003 張，其他如華邦電、長榮航、廣達、彰銀、至上以及東元都是投信減碼對象。
