外資再砍66億元 賣超權值股鴻海、台積電 加碼台塑三寶、緯創

台股今 (13) 日呈現震盪走勢，電子權值股無太多表現，雖有載板、玻纖布、被動元件等族群撐盤，但終場跌 43.53 點或 0.16%，以 27903.56 點作收，成交量 6572.27 億元。外資今天賣超 66.35 億元，連 10 賣，並出脫鴻海逾 1 萬張、台積電 7932 張；加碼台塑三寶緯創逾 2 萬張。