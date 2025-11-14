鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-14 11:30

《路透社》周五 (14 日) 引述消息人士最新報導指出，歐洲金融穩定官員近期密集討論降低對美國金融體系依賴的方案，核心議題圍繞整合非美國央行持有的美元儲備，建構替代聯準會 (Fed) 資金支持機制的儲備池，以應對潛在的政治風險。

Fed明年換帥！歐洲被川普關稅嚇醒 傳急探討自建美元儲備池 防美將互換額度「武器化」（圖：Shutterstock）

知情人士透露，這項討論始於對川普政府恐將 Fed 美元互換等工具「武器化」的擔憂。Fed 向其他央行提供美元貸款的機制，素來是全球金融動盪時的「生命線」，但今年 4 月川普關稅威脅震動市場時，歐洲官員的焦慮達到頂峰，尤其令他們有所警惕的是，明年 5 月 Fed 主席鮑爾離職後，新主席是否會更深度綁定金融工具與地緣政治，歐洲央行 (ECB) 正為此做「最壞情景」準備。

整合非美央行美元儲備的方案雖在探討，但面臨現實阻礙。知情人士指出，非美國央行合計持有的美元儲備規模遠不及 Fed，僅能應對局部、短期流動性緊張，在全球性危機中難起決定性作用。

此外，後勤協調與政治博弈的雙重挑戰亦不可小覷。若 Fed 暗示中斷互換額度，可能引發全球金融壓力，屆時單一央行更難抽調自身儲備。

不過，歐洲並非無先例可循。東協與中、日、韓等建立的「清邁倡議」，作為多邊貨幣互換安排已擴容至 2400 億美元，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男近期亦強調此類多層次工具的重要性。

除儲備池外，歐洲官員還在推動銀行加強韌性，要求制定非美市場美元獲取計畫，並進行壓力測試。

事實上，Fed 美元互換機制的重要性遠超過外界想像，因其控制約 97 兆美元外匯掉期市場，相當於全球 GDP 總和，2020 年疫情期間高峰使用額達 4490 億美元，是防止海外動盪波及美國的關鍵屏障。

儘管部分 ECB 官員認為，失去互換額度非首要擔憂，但自今年初起，相關討論已頻繁出現在 ECB 會議議程之中。