輝達工程師都在用！AI寫程式工具Cursor發布2.0版本推自研模型

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-31 03:37

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳十月中接受 Citadel Securities 採訪時透露，輝達所有軟體工程師已全面採用 Cursor 的 AI 程式設計工具。在剛結束的 GTC 2025 大會上，他再次提到：「在我們輝達，每一位軟體工程師都在用 Cursor。它就像大家的寫程式搭檔，能夠幫忙生成程式碼，大幅提升生產力。」

輝達執行長黃仁勳表示，輝達所有軟體工程師都在使用Cursor。(圖:Reuters/TPG)

Cursor 近日發布 2.0 版本重大更新，推出首款自研編碼模型 Composer。這家估值百億美元的公司終於擺脫長期依賴外部模型的困境，正式加入 AI 模型自研戰局。

速度是同級模型 4 倍

Cursor 表示，Composer 是專為低延遲智慧寫程式打造的模型，速度是同級模型的 4 倍，大部分任務可在 30 秒內完成，運算速度達到每秒 200 個 tokens。

這款模型採用專家混合 (MoE) 架構，支援長文本生成與理解，並透過強化學習針對軟體工程進行優化。在訓練過程中，模型不僅學會使用讀取、編輯檔案等基本工具，還能執行終端指令和整個程式庫的語義搜尋。強化學習讓模型自主學會執行複雜搜尋、修復程式錯誤，以及撰寫並執行單元測試等進階能力。

多項創新功能上線

這次更新重構了交互邏輯，引入多 AI 代理模式，單次指令可同時並行運行最多 8 個 AI 代理，透過 git worktrees 或遠端機器防止檔案衝突。

對前端開發者而言，最實用的新功能是將瀏覽器嵌入編輯器。開發者可直接在瀏覽器選取元素，Cursor 會自動識別對應程式碼並將 DOM 資訊轉發給編輯器，大幅提升開發效率。

此外，新版本還導入語音模式 (Voice Mode)，實現「動嘴寫程式」。改良的程式碼審查功能讓開發者更容易檢視 AI 代理在多個檔案中的所有變更，無需反覆切換檔案。

系統也改進了上下文處理方式，移除 @Definitions、@Web、@Link 等選項，AI 代理現在可自行收集上下文，無需手動附加。

擺脫依賴外部模型困境

Cursor 過去一直依賴 Claude 等外部模型，導致大部分營收都流向 AI 模型供應商。這種依賴不僅限制自主創新，也讓公司面臨較高成本和較低利潤空間。

實測顯示，Composer 執行速度確實驚人，幾乎所有指令都能秒速運行，十幾秒內產出結果。生成前端 UI 效果表現優異，雖然邏輯未必完全匹配，但頁面效果都不錯。

不過部分早期測試者指出，Composer 雖然非常快，但智慧程度仍不及 Claude Sonnet 4.5 和 GPT-5。

值得注意的是，新版本開始降低外部模型的比重。Composer 下方選項包含 Grok、DeepSeek、K2 等模型，除 Grok 外都是開源模型，GPT 和 Claude 已不見蹤影。

AI 寫程式工具競爭白熱化