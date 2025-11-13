xAI完成150億美元募資 馬斯克加碼衝刺AI

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-13 23:13

據《CNBC》周四 (13 日) 引述知情人士報導，馬斯克旗下 AI 公司 xAI 已完成 150 億美元募資，較該報 9 月報導的 100 億美元增加 50 億美元，當時 xAI 估值就已高達 2,000 億美元。

馬斯克旗下AI公司xAI完成150億美元募資。(圖:Shutterstock)

知情人士透露，大部分資金將用於採購支撐大型語言模型的 GPU 晶片。

‌



近幾個月，AI 新創公司募集大量資金以滿足基礎 AI 模型看似無止境的需求，估值也因此飆升至天文數字。

AI 新創公司 Anthropic 在 9 月完成 130 億美元募資，估值較 3 月成長約兩倍。奧特曼的 OpenAI 則在 10 月完成 66 億美元股權出售，估值達 5,000 億美元。

上周，特斯拉 (TSLA-US) 股東投票通過馬斯克價值近 1 兆美元的薪酬方案，並就公司是否投資 xAI 的提案進行表決。

不過，根據特斯拉提交的監管文件，該項不具約束力提案獲得 10.6 億張贊成票、9.163 億張反對票，乍看贊成略多，但棄權票高達 4.73 億張，依公司章程規定視同反對，因此未能通過。對此，特斯拉法務長 Brandon Ehrhart 表示，公司正考慮下一步行動。