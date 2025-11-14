有天賦卻拿不下冠軍？路透揭Google在AI競賽中失利的真相

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-14 06:50

據《路透》周三 (13 日) 報導，Google DeepMind 創辦人 Demis Hassabis 過度追求科學理想而非商業利益，多次拒絕可能帶來收益的合作機會，讓 Google 在 AI 競賽中錯失先機。

投資人批評Google在AI競賽中像「有天賦卻贏不了冠軍的球隊」。(圖:Shutterstock)

《路透》指出，自 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 在 2014 年收購 AI 新創 DeepMind 以來，Hassabis 已成為該公司最高 AI 主管並贏得諾貝爾獎。但對 Alphabet 而言，商業效益卻遲遲未能兌現。

在 AI 主導權的爭奪戰中，Google 面臨失去長期稱霸的搜尋引擎地位的風險。2022 年 OpenAI 推出 ChatGPT，展示 AI 能比傳統搜尋引擎更流暢地提供資訊，讓 Google 措手不及。諷刺的是，OpenAI 使用的 Transformer 技術正是 Google 研究員首創，但 Google 當時選擇免費公開這項技術。

理想主義 vs 商業現實

《路透》訪問超過 30 位 DeepMind 現任和前任員工及投資人後發現，Hassabis 長期將賺錢置於科學追求之後。

據四位知情人士透露，在 ChatGPT 崛起之前，Hassabis 在 2019 年左右拒絕了 OpenAI 提出的合資企業提案。當時 OpenAI 高層在矽谷的晚餐會上提議，若任一方接近 AGI(通用人工智慧)，應通知對方並合作。但 Hassabis 選擇讓 DeepMind 獨自前進。

此外，Hassabis 多次放棄可能帶來收益的專案。據知情人士透露，2015 年起 DeepMind 曾與全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 討論將 AI 應用於金融交易的合資企業。但 Hassabis 在會議上明確表示，他的野心遠高於追求利潤，將 DeepMind 形容為「阿波羅計畫」，使命是先「解決」智慧問題。這個名為「DeepTick」的專案最終無疾而終，前員工表示 Hassabis 的重心在別處。

「這是擁有所有天賦卻贏不了全國冠軍的經典球隊，」明尼亞波利斯投資公司 Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 表示。該公司今年出售約 1,400 萬美元的 Alphabet 股票，擔心其在快速變化的 AI 市場前景。

追求獨立的執念

據 10 位知情人士透露，收購案完成後，Hassabis 和共同創辦人試圖讓 DeepMind 與 Google 保持距離，避免企業干預。他努力讓這個部門從 Google 分拆出去，或至少建立能獨立運作的關係。

三位知情人士表示，2017 年 Hassabis 和其他 DeepMind 領導人告訴員工，他們計劃脫離 Google。此外，Hassabis 對自主權的追求，反映出他相信只有脫離 Google 的利潤動機，DeepMind 才能確保 AI 負責任地發展。

英國監管文件顯示，截至 2024 年的五年間，DeepMind 累計營收超過 78 億美元。但所有營收都來自 Google 平台使用 DeepMind 技術的內部付款，沒有跡象顯示有外部客戶注入營收，且在追求 AGI 目標的過程中，DeepMind 已動用 Google 超過 96 億美元用於營運支出。

近期進展與未來

2022 年，Google 執行長 Sundar Pichai 將 Google Brain 與 DeepMind 合併，Hassabis 成為 Google 所有 AI 事務的負責人。同事表示，他今年明確展現對產品推出的承諾，如 Google 推出的 AI 照片編輯器 Nano Banana 在 9 月四天內就吸引 1,300 萬人首次下載 Gemini 應用程式。

Hassabis 也因 DeepMind 的蛋白質結構預測工作 AlphaFold 贏得 2024 年諾貝爾化學獎，但根據 Alphabet 文件，AlphaFold 並非重要營收來源。

「Hassabis 確實關心長期，但他也在實現短期目標，」DeepMind 營運長 Lila Ibrahim 告訴《路透》。